台中捷運藍線拚今年動工 機電標金額竟3個月內暴增7成變608億

台中捷運藍線拚今年6月先推動龍井機廠動工。（市府提供）

2025/04/09 19:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今日在議會進行施政報告，強調台中將進入捷運大時代，但市議員張家銨質疑，捷運藍線都市計畫審查遲未通過，「6月動工難道又是作秀騙局」；議員江肇國也質疑藍線機電標預算竟暴增73%，從351億增為608億；捷工局長蘇瑞文指出，6月動工的是機電標及龍井機廠土木標，動工不受影響；至於預算變動是因綜合規劃是2年前評估，已不符現今實況，經專案管理公司評估後調整。

盧秀燕今日進行施政報告，強調台中藍線今年將動工，邁入捷運大開發時代，包括捷運藍線動工等7線齊發。

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但張家銨質疑藍線都市計畫去年9月首度被內政部審議被退件，市府花了半年修正後再送，今年3月又再次被退件，市府對審查重點掌握不足，況且內政部根本尚未審議通過藍線都市計畫，「6月動工難道又是盧秀燕的作秀騙局」。

江肇國則質疑，藍線機電標原本預算351億，經過3個月的公開閱覽期後，預算竟暴增73%，飆升至608億，質疑是配合廠商提高預算。

蘇瑞文則指出，內政部審議藍線都市計畫案只要配合國家政策在藍線沿線增社宅規劃即可，6月動工的是機電標及龍井機廠土木標，不受影響；另機電標預算是2年前綜合規劃所做評估，隨國際物料上漲，已不符現今成本，經專案管理公司評估國內類似工程的招標金額後調整。

台中捷運藍線拚今年6月動工。（市府提供）

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