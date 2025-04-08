2024日韓來台客破百萬 市場持續穩定增長

2024年日韓來台旅客皆破百萬人次。圖為旅客興奮拍下天燈升空畫面。（觀光署提供）

2025/04/08 19:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024年全年來台旅客突破785萬人次，較前一年成長21％，其中日韓均突破百萬人次，日本131.9萬、韓國100萬人次，相較前一年成長25至30％，高於整體成長率，市場持續穩定增長趨勢。

為爭取日本旅客將台灣列為海外旅行首選旅遊目的地為目標，觀光署2024年以「日台友情、多元主題、促銷集客」為行銷主軸，並邀請日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，以「ビビビビ台湾！したいことぜんぶ！（嗶嗶嗶嗶台灣！你想體驗的事物都在這裡！）」為主軸，積極爭取日本旅客疫後首選台灣。

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針對日本市場，觀光署優先刺激海外旅遊意願較高的年輕族群來台，同時積極善用台日友情連結，吸引中高齡族群、修學旅行、獎勵旅遊團體旅客；另也透過大型集客活動如「台日32同名車站一日站長」系列活動、台灣傳統祈福之亮點活動「千人放天燈」集客活動，創造亮點及話題性。

韓國與台灣航程近、距離短、旅行短天數，加上台灣具備自然景觀及豐富美食，成為韓國民眾旅遊首選。觀光署去年針對韓國市場，邀請知名韓團Super Junior成員圭賢擔任代言人，以及新年度觀光宣傳主軸「浪漫就在你身邊」，藉由韓國知名藝人的影響力及台式浪漫元素吸引更多韓國民眾來台旅遊。

另外，觀光署從多個管道行銷台灣，如與韓國知名電視節目「你的旅費我來出」、「我家的熊孩子」合作置入台灣觀光景點，同時藉由與在地航空及旅行業者合作，舉辦推廣活動及廣告露出等，強化韓國民眾對台灣觀光的印象。觀光署也透過跨領域合作，讓韓國客認識更多元主題的台灣之旅，探索更深度、更在地的自然美景、文化社會。

觀光署也持續透過包機獎助優惠，鼓勵航空公司及旅遊業者運用包機模式，將旅客導流至北部以外地區，以吸引重遊旅客走出台北。

觀光署表示，今年將持續針對日韓市場創造台灣旅遊話題，透過多元行銷通路、運用線上、線下管道宣傳推廣，將以分眾行銷（如郵輪客、高端旅客、鐵道迷）方式，提昇來台旅客人次。日本市場除了持續辦理「千人放天燈」外，預定於6月推出「野柳石光」夜訪女王頭大型引客活動；韓國市場以強化主題行銷作法，與旅行社合作威士忌主題產品、戶外健行、自行車套裝旅遊。

另外，觀光署也將持續積極推廣宣傳，拓展更多兩國直航台灣直飛航點，如台北／台中－神戶、高雄－札幌、濟州－高雄，促使更多二線城市旅客便利來台，帶動日、韓旅客持續成長。

2024台日放天燈活動。（觀光署提供）

2024年觀光署在韓國釜山旅展設櫃宣傳台灣觀光。（觀光署提供）

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