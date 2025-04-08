基隆民生世界社區加壓站跳電無水可用 議員要求加壓站不斷電

基隆民生世界社區連假最後一天因跳電，自來水加壓設施無法打水，致社區無水可用。（記者盧賢秀攝）

2025/04/08 16:23

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆許多山坡地社區夏季常發生無水可用的困境，市府與台灣自來水公司近年協助多處高地社區更新設施改善供水問題，但日前清明連假最後一天，基隆信義區的民生世界社區發生加壓設備「跳電」，假日無水可用，市議員韓世昱、陳軍佐要求水公司機電人員馳援，才解決社區住戶用水問題；市議員要求加壓站應有不斷電自動化設備，避免停電社區就無水可用。

基隆市高地社區經常因管線老舊，加壓後破管，或是加壓設施老舊壞掉，供水不穩，社區住戶經常無水可用。前立法委員蔡適應爭取基隆市與新北市推動老舊高地社區供水改善計畫，包括水管和加壓站設備改善工程，社區住戶只需負擔20％，市府和自來水公司負擔80％，設施改善完工後交由水公司維護管理。

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2021年至今已改善幸福華城、壯觀台北、富都新城、民生世界、美之國、七堵山區綠葉山莊、原美館、優泉小鎮等數萬戶社區的供水設施，也解決這些老舊社區長期漏水的問題。

不過，清明連假，民生世界發生加壓系統「跳電」，必須等水公司派員到場重啟加壓設備，該社區前主委吳春風說，連假最後一天居民無水可用，相當不方便，只好向議員韓世昱及陳東財陳情。

市議員要求加壓站設不斷電設施，透過遠端控制，避免無預警跳電，致社區住戶無水可用。自來水公司人員表示，將做一些檢測及觀察，評估將該社區加壓設施監控自動化。

市議員韓世昱（左）與自來水公司勘查民生世界加壓設備設不斷電設施。（記者盧賢秀攝）

市議員陳軍佐與民生社區住戶檢視水表，並無漏水現象，是加壓設施跳電導致停水。（記者盧賢秀攝）

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