嘉義卡蜜拉寒害裂果 朴子鹿草損失慘重

洋香瓜品種「卡蜜拉」及「佩洛斯」出現嚴重裂果情形。（蔡易餘提供）

2025/04/08 11:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕有「嘉義極光」美名的洋香瓜品種「卡蜜拉」，今年春季因寒流頻繁、氣溫劇烈變化，導致嘉義縣朴子與鹿草地區種植卡蜜拉的溫室出現大規模裂果，災損嚴重，嚴重者收成不足兩成，超過千顆報廢果，只能清運，瓜農苦不堪言。

嘉義縣立委蔡易餘昨邀嘉義縣議會副議長陳怡岳、台南區農業改良場、農業部農糧署南區分署及縣府農業處前往朴子市及鹿草鄉共三處溫室勘災；蔡易餘說，受頻繁冷空氣南下影響，3月氣溫變化劇烈，時有低溫，又出現高溫，「卡蜜拉」及另一品種「佩洛斯」均出現嚴重裂果情形，有溫室甚至高達9成壞果將報廢，春收將至產量大幅減少，市場恐「一瓜難求」局面。

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松梅果園瓜農黃世昌說，今年氣候異常，忽冷忽熱，瓜果在熱天成長、遇冷後因熱脹冷縮滲出汁液，導致裂果，果實會發霉，自家三分地的溫室卡蜜拉幾乎全數裂果報銷，從農30多年，種哈蜜瓜5年，未遇過整園接近全毀的慘況，期盼政府盡快啟動災損補助機制，減輕農民壓力。

鹿草鄉瓜農蘇禹謙說，裂果已無法販售，但仍需逐一採摘清除，果實處理問題更令人頭痛，上千顆壞瓜堆在一起發臭還會影響環境，但清運若是照重量收費，對慘賠的瓜農更是嚴重負擔，盼政府主動協助清除不良果，讓農民能夠專心復耕、儘早恢復生產。

蔡易餘表示，請縣府責成各公所儘速統計溫室洋香瓜的受損面積與數量，彙整結果報請農業部討論，後續啟動協助機制，提供農民必要支援，減輕損失、穩定產業。

縣府農業處表示，依據農業天然災害救助辦法辦法，請洋香瓜栽培相關鄉鎮市公所，儘速瞭解或報送災損面積，再辦理會勘，確認致災原因，依程序陳報農糧署，協助農友；不良果清除部分，縣府農業處表示，將與相關鄉鎮市公所研議，專案優惠協助不良果等清除作業的可行性。

立委蔡易餘（中）到溫室進行會勘。（蔡易餘提供）

嘉義縣朴子、鹿草的溫室洋香瓜品種「卡蜜拉」大量出現裂果。（蔡易餘提供）

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