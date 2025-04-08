高雄九重葛盛開 公園處:耐熱又美、適合高雄

九重葛以其強韌的生命力和絢麗多變的花色著稱。（高市府提供）

2025/04/08 09:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城區多處路段九重葛陸續綻放，吸引過往人車目光，高市公園處表示，九重葛耐旱耐熱，特別適合亞熱帶氣候溫暖、日照充足的高雄，歡迎市民朋友、外縣市遊客，在路邊散步時可細細品味高雄熱情。

公園處指出，城市裡九重葛近期陸續盛開，層層疊疊花瓣如雲似霞，繽紛色彩在陽光下閃爍，在中正路、三多路、中山四路、澄清路、河堤公園、水映公園、幸福川及愛河兩側，皆可看到披上燦爛的春裝的九重葛。

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公園處介紹九重葛適應力極強，耐旱、耐熱，特別適合亞熱帶氣候溫暖、日照充足的高雄，生長迅速且花朵繁密，兼具美觀性及低維護特性，在陽光下閃耀著迷人的光彩，受到市民朋友的喜愛。

九重葛為紫茉莉科的常綠攀緣灌木，以其強韌的生命力和絢麗多變的花色著稱，春季至夏季為主要花期，陽光充足、氣候溫暖環境下花朵更為繁茂，常見色彩包括粉紅、紫紅、橙紅及純白等，當花朵盛開時，猶如一片花牆，美不勝收。

公園處表示，九重葛因其強韌的生命力與優雅的蔓性生長特性，常被應用於綠籬、花牆或棚架造景，營造壯觀的花海景觀，市府亦利用其攀爬特性，栽植於幸福川、愛河沿岸。

花盛開時，繽紛的苞片隨風搖曳，與河水波光相映，構成一幅詩意盎然的春日畫卷。市民朋友不妨趁著這個美麗的季節，走出戶外，欣賞九重葛所帶來的高雄熱情與活力的花季。

九重葛耐旱、耐熱，特別適合日照充足的高雄。（高市府提供）

高雄中山四路分隔島上，披上燦爛春裝的九重葛。（高市府提供）

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