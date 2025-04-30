捷報！ 罷免王鴻薇2階連署最終達4.5萬份 完成最後1哩路

「山除薇害」今晚公布最終二階收件數字，並邀來吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、吳崢及顏若芳等人站台宣講。（記者劉詠韻攝）

2025/04/30 20:20

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免2階連署進入最後倒數計時，罷免王鴻薇團體「山除薇害」今晚在北市中山區復興北路NET前空地，公布最終2階收件數字已達45000份。

罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」12日宣布，已收到超過3萬5000份連署書，距離目標的4萬5000份僅剩最後1哩路，「山除薇害」今晚公布2階最終收件數，已順利達成目標。

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多名民進黨議員及立委現身復興北路NET前空地站台，進黨發言人吳崢表示，台灣民主從去年到現在遭受的威脅，不比當年太陽花運動來得少，民眾近年也有感中國三不五時就發動軍機、軍艦進行恐嚇，國防防衛急需提升，但藍白卻在立法院凍結國防預算將近900億，並刪除84億元，質問中國若有朝一日進攻台灣，應有如何的準備？

「永遠要敬畏民意，人民才是國家的主人！」台北市議員林亮君感謝所有志工，利用自己的閒暇和下班時間推動罷免運動，並指她十年前作為公民團體的一員，深知公民行動的不易，強調台灣的公民力量，為政治人物上了非常重要的一課。

議員顏若芳直言，罷團志工遠比政治人物更勇敢，本不需要拋頭露面或面對不理性的辱罵，卻為了這片土地挺身而出，同時批評國會絕大多數站在中國的一邊，不僅大砍國防預算企圖讓國防瓦解，甚至有許多法條敞開大門讓中國走進來。她也提醒，雖然2階已過但更重要的目標在於第3階，籲請市民繼續向親朋好友推廣罷免不適任立委運動，讓國民黨和民眾黨意識國家真正的主人是社會和民意，台灣人賦予的權利同時可以收回。

立委吳思瑤則指，回想這一年的國會制度崩壞、監督自我閹割，去年12月立法院一次通過三惡法，從沒收人民罷免權的選罷法、癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法以及把中央財政一次掏空的財劃法，足以顯現現今國會的無能；即便民進黨想方設法提升國安法案，但恢復國會正常的過程僅走了一半，並強調國安並無顏色，呼籲民眾持續站出來一起簽連署，罷免不適任立委。

吳思瑤呼籲民眾持續站出來，罷免不適任立委。（記者劉詠韻攝）

「山除薇害」今晚在中山區復興北路NET前空地，公布最終2階收件數字已達45000份。（記者劉詠韻攝）

「山除薇害」今晚在中山區復興北路NET前空地，公布最終2階收件數字已達45000份。（記者劉詠韻攝）

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