罷免傅崐萁連署衝到3萬2777份！格式錯誤重填照樣超標

花蓮罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」今晚在官網宣布，二階段連署書達到3萬2777份。（擷取自「微光花蓮」官網）

2025/04/30 20:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」今晚在官網宣布，二階段連署書達到3萬2777份，感謝每一名勇敢的花蓮人，呼籲一起到第三階段投下「同意」罷免傅崐萁的票。

「微光花蓮」在官網宣布，「我們準備好了，狂賀花蓮人，目前進度超前突破，總進度來到32777份（刪惡去去去），讓我們一起、一起、氣死傅崐萁」。罷團也正式公告，5月2日凌晨0點起依法不再收取連署書，志工及所屬相關單位議員服務處、代表服務處、店家不再收取花蓮縣選舉區立法委員傅崐萁罷免案連署書。未依規定收取者，自行承擔相關法律責任！

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花蓮第二階段罷免連署書法定交件日是5月4日，雖然連署件數一度因格式錯誤必須重填，造成雪崩式下滑，在志工們積極開啟陸戰、空戰下，不只重簽回原本數量，還不斷衝高。微光花蓮發言人W日前受訪說，現階段配合志工造冊所需，陸戰支線小隊已陸續收隊，臉署書要經過初篩、核對、入庫、分類、清點、成冊等步驟完成造冊，預計在5月2日送件給縣選委會，若突遇不可抗因素才會在法定交件日送件。

微光花蓮發言人W說，每一份連署書都是勇敢的花蓮人簽下，堪比黃金、鈔票珍貴，在連署書保全也下足功夫，出入人員管制，進入造冊房間要把電子產品集中保管，避免拍攝到個資，房屋有數支24小時不斷電監視器監控，現場飲食、喝水有專屬區域，避免污損連署書，房內禁止用火，還配有火災警示、滅火器、防水袋等預防任何意外，夜間還有人員在現場保全。

花蓮罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」今晚在官網宣布，二階段連署書達到3萬2777份。（記者王錦義攝）

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