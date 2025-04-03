桃市活動中心變身兒童樂園 小朋友免費暢遊

桃園區大有市民活動中心融入梯田公園，是兒童的冒險樂園。（民政局提供）

2025/04/03 13:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有516個里、384個市民活動中心；其中有不少特色活動中心，包含桃園區大有市民活動中心融入梯田公園、中壢區青埔市民活動中心結合屋頂溜滑梯、大溪區三元市民活動中心園區遊具保留傘兵基地特色，適合老中青及兒童使用，也讓傳統活動中心變身特色遊樂場。

其中，大有市民活動中心融合梯田公園自然景觀，綠油油景觀超療育，一旁的共融式森林遊戲場更是桃園最熱門親子景點；另青埔市民活動中心主體就是溜滑梯，屋頂結合三大道磨石子溜滑梯，搭配攀岩坡道及金屬旋轉溜滑梯；至於三元市民活動中心位於原軍方傘兵基地，國防部移撥後，市府保留基地原有風貌，打造活動中心及公園，運輸機造型遊具是一大特色。

請繼續往下閱讀...

此外，桃園區陽明公園市民活動中心、楊梅區四維市民活動中心，都是坐落在特色公園內，陽明公園是桃園區面積最大的生態公園，結合埤塘、親水設施，是桃園區特色公園；四維公園原為軍方營區，園區設施分齡分區改造，以眷村記憶為主題，不僅照護大小孩童需求，阿公阿嬤們也能一起玩。

民政局長劉思遠表示，為提升市民生活品質，市府不僅打造特色公園，更將市民活動中心設計成全齡友善環境，讓不同年齡層市民可以互動、交流，未來持續朝多元化發展，提供教育、運動、社福及文化活動等功能，並推動活動中心E化租借、E化門禁，提升使用率，提供更透明便捷的租借體驗。

桃園區大有市民活動中心融入梯田公園，是兒童的冒險樂園。（民政局提供）

桃園區大有市民活動中心融入梯田公園，是兒童的冒險樂園。（民政局提供）

桃園區大有市民活動中心融入梯田公園，是兒童的冒險樂園。（民政局提供）

大溪區三元市民活動中心園區遊具保留傘兵基地特色，適合老中青及兒童使用（民政局提供）

大溪區三元市民活動中心園區遊具保留傘兵基地特色，適合老中青及兒童使用（民政局提供）

中壢區青埔市民活動中心結合屋頂溜滑梯，是兒童的開心樂園。（民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法