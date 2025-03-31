兒童節前夕 嘉義市表揚205位模範兒童

嘉市模範兒童崇文國小蕭善勻（右三）曾代表學校參加台日文化交流活動。（記者丁偉杰攝）

2025/03/31 16:47

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕兒童節前夕，嘉義市今天表揚幼兒園及國小模範兒童共205位，市長黃敏惠頒贈獎牌以外，還準備「寄給露露的包裹」及「穿越故宮大冒險」二本精彩童書，鼓勵學子多閱讀，從書中學習愛與關懷、勇敢，並熱愛生活，成為影響未來的新世代。

表揚活動在北興國中活動中心舉行，活動以「健康活力新世代 典範領航新未來~New generation New future」為主題，結合SDGs4優質教育，培養學子成為充滿健康活力且優秀的學習典範。

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黃敏惠致詞時，期許獲獎的模範兒童能持續保持優良的品德及良善的心，發揮感染力，為校園、社區及城市貢獻自己的力量，透過行動讓這世界更美好。

獲獎學子中，興嘉國小陳禹希品學兼優，積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs），在家主動向父母與兄弟姊妹宣導珍惜資源，在學校落實節能減碳行動，熱心提醒大家記得關緊水龍頭與關閉未使用的電器設備，更主動負責教室的關燈任務，減少不必要的能源消耗。

崇文國小蕭善勻做事認真負責，對於師長交辦的任務總是使命必達，是老師眼中的得力助手。她也曾代表學校參加台日文化交流活動，充分展現嘉市模範兒童的風範。

嘉市模範兒童興嘉國小陳禹希（右四）在學校與家裡落實節能減碳行動。（記者丁偉杰攝）

嘉市今天表揚幼兒園及國小模範兒童共205位。（記者丁偉杰攝）

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