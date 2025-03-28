誤會！網指中研院人員闖家戶調查 教授：訪員沒拿出同意書就被趕

網路近來有民眾指有中研院研究人員拿國民營養健康調查到家戶欲強行抽血，也沒拿同意書等，該調查計畫的共同主持人之一為中研院生醫所前特聘研究員、北醫大公衛學院講座教授潘文涵還原，該調查是由國健署委託，訪談員在說明階段還沒拿出同意書就被轟出門，是誤會一場。（資料照）

2025/03/28 12:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕有民眾在網路貼文指有人持中研院生醫所「國民營養健康調查」說明書，上有該所助理研究員陳弘昕印章，小孩被選中抽血，當下趕人離開，貼文一出引恐慌，該調查主持人北醫大教授潘文涵今（28日）表示，該計畫是受國健署委託，陳是共同主持人，該案是訪談員還沒拿出同意書，就被轟出門，才引發誤會。

有居住在鄉下的民眾在網路貼文指春節前有自稱中研院生醫所人員挨家挨戶訪談並抽血，該民眾表示自家的小孩被選中抽血後，這些生醫所人員表示村長跟衛生所都知情，但該民眾表示即使對方真是中研院研究人員，但抽血都要填同意書，指出應拿同意書給家長看，也指這些人雖然有名牌跟醫療人員證件，但當下只秀出一下後就收起來，該民眾表示最後是急著請對方離開了事。

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衛福部國健署每4年都會執行國民營養健康調查，近年的調查都是委由潘文涵等研究人員執行，潘文涵接受本報詢問時表示，該計畫就是國健署委託中研院等單位執行，陳弘昕是該調查計畫的共同主持人之一，她表示該調查的對象為國內2個月大以上的國民，因此調查時會透過隨機抽樣找到起點戶，之後會寄出通知書告知這些家戶的特定年齡層民眾被選中為國民營養健康調查的對象，也會發公文告知當地的警察局、衛生所、村里長等，之後就會從起點戶開始由訪查員挨家挨戶持名牌敲門說明，待說明完該計畫並詢問民眾是否願意參加國民營養健康調查，才會拿出同意書給願意接受調查的民眾簽署。

潘文涵指出，經查該案是訪談員還在說明計畫階段，來不及拿出同意書就被民眾趕出門，她表示這幾年執行這類訪查困難度增加，也坦言能體會民眾怕被詐騙等擔憂，因此一定會透過寄通知書、寄公文給當地機關方式告知，另國民營養健康調查會依照不同年齡層調查，每個年齡區間都會需要一定的調查樣本數，以該案來說，應該就是該案家庭的兒童被選為該年齡區間的樣本。

潘文涵表示，研究人員也很希望可以只在醫院執行調查，或者只用網路進行，但就因該營養健康調查是幾乎涵蓋全齡，加上線上問卷等回收率過低、難以被官方接受（英國採線上方式問卷執行，回收率僅17%），直言除非委託執行調查的官方單位改變思維，才有可能改變調查方式。

我國自1993年就開始執行國民營養健康調查，潘文涵表示，該調查主要是呈現國人健康的長期趨勢，包含各種疾病的盛行率、攝取營養等狀況，還有食物中有害物質攝取量的分析等，都是靠該調查產生，我國去年通過「營養及健康飲食促進法」，就有規定國民營養健康調查須持續進行。

近來網路社群指中研院研究人員強闖家戶要強行抽血，但其實是謠言，該計畫主持人之一的潘文涵表示，該調查是隨機抽樣家戶的特定年齡層，並會先寄送通知書，也會發公文給當地衛生所、警察局、村里長告知將在該地須執行國健署委託的國民營養健康調查。（記者楊媛婷翻攝）

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