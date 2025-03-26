被光電廠包圍！麻豆北勢、港尾里怒反對漁電共生 業者缺席說明會

台南市麻豆區港尾里民舉牌反對興建新智能源太陽光電發電廠。（記者楊金城攝）

2025/03/26 23:54

〔記者楊金城／台南報導〕光電業者在台南市麻豆區北勢、港尾里獲中央許可將建置新智能源太陽光電發電廠，與養殖公司合作漁電共生，興建室內養殖場、屋頂光電板發電，第一期建置面積28.8公頃，今天（26日）原本在港尾里客子寮太子宮召開施工說明會，地方民眾群情激憤反對，綠能業者最後未出席，說明會開不成。

新智能源案場在去年8月、9月取得台南市農業者核發農業設施容許使用同意書、工務局核發建照，經濟部核准建置案場，漁電共生總規劃面積94.6公頃，其中第一期在學甲區和麻豆區合計48.3公頃，設置光電容量60.32MW、第二期46.3公頃，設置59.598MW。

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新智能源案場的第一期，在麻豆區港尾里、北勢里共有28.8公頃漁電共生和1座升壓站。港尾里當地的客子寮聚落、大地莊園社區直到被通知有施工說明會，才知道當地要蓋漁電共生發電廠，居民紛紛開罵。

台南市經發局指出，新智能源案場規劃為室內型漁電共生，已取得經濟部能源署電業籌設許可，依據電業相關規定需召開地方施工說明會，能源署始可核發施工許可。

大地莊園社區有500多戶，王姓住戶怒批，「錯誤選址、黑箱作業」，當地居民根本不知道有漁電共生案場存在；唐姓居民指出，地方展開籌組自救會，絕對反對到底，將陳情要求廢止業者籌設許可，另擇適當場址。

黃姓民眾說，大地莊園、真理大學麻豆校區周邊分布眾多漁電共生養殖場，離社區太近，綠能業者申請籌設，地方毫不知情，民眾無法接受，如果真的動工興建，社區未來就會被光電廠包圍，一定抗爭到底；港尾里長葉淑綢也聲援里民說，光電廠距離社區相當近，跟里民站在一起。

台南市農業局只能就室內型漁電共生建置後，審查業者是否就容許養殖內容，如違反經營計畫內容且未能改善者，才華廢止容許。

新智能源案場引起民眾反彈例子不少，經發局說，中央已修正電業登記規則，太陽光電發電業申請籌設許可和工作許可前，須召開地方說明會，保障在地民眾的知情權益。

新智能源案場在麻豆港尾里的漁電共生場址，離當地大地莊園社區太近，遭地方堅決反對。（記者楊金城攝）

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