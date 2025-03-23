中壢大樓外牆磁磚剝落險砸人 桃市府：逾期未修最高罰30萬

桃園市中壢龍岡路二段一棟7層大樓的4樓外牆磁磚，突然「砰」一聲剝落掉下。（記者李容萍攝）

2025/03/23 18:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢龍岡路二段一棟7層大樓的4樓外牆磁磚，昨（22）日下午3點許突然「砰」一聲剝落掉下，磁磚碎片砸在地面「波波」聲響，路人趕緊用手摀住頭部避免被磁磚碎片砸中，網友在社群平台PO出影片驚喊「哎喲我的媽，危險」，該大樓居民表示，該大樓發生磁磚脫落其實沒有很常發生，可能這幾天日夜溫差大、天冷龜裂，社區管委會定期會請人檢修或修補。

對此，桃園市政府建管處長莊敬權今日表示，凡通報建築物磁磚脫落案件，依建築法規定，會通知建物所有權人或使用人限期改善，同時列管並主動追蹤建物修繕進度，若逾期未改善，將依建築法規定裁罰6至30萬元罰款，另外，社區大樓應自主委請專業廠商檢查外牆磁磚，同時修繕費用可向建管處申請修繕補助。

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被詢奏大樓外牆磁磚剝落一事，附近店家說，該大樓上方突然磁磚掉下來，只聽到「砰」一聲掉下，有路人走過驚覺趕快跑過去，幸好沒有砸到人；另一店家也說，昨天有看到該大樓磁磚掉落，砸碎在地面，牆面大約8、9片掉落，景象還蠻嚇人。

桃園市中壢龍岡路二段一棟7層大樓的4樓外牆磁磚，突然「砰」一聲剝落掉下。（記者李容萍攝）

桃園市中壢龍岡路二段一棟7層大樓的4樓外牆磁磚，突然「砰」一聲剝落掉下。（記者李容萍攝）

桃園市中壢龍岡路二段一棟7層大樓的4樓外牆磁磚，突然「砰」一聲剝落掉下。（記者李容萍攝）

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