彰化6鄉鎮通勤一條龍 MOOVO公共單車免費搭配TPASS超划算

彰化縣MOOVO公共單車是全台使用最久的縣市，目前已有9個鄉鎮市設站，方便學生、上班通勤族及遊客使用。（圖縣府提供）

2025/03/23 12:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣MOOVO公共單車上路3年多了，今年7月將滿4年了，是全台唯二縣市使用（另一個是雲林縣），也是目前國內使用這套單車系統最久的縣市。到目前為止，彰化縣26鄉鎮市已有9個鄉鎮市設站，普及率超過3成，其中，6個鄉鎮市有台鐵火車經過，方便學生、上班通勤族使用，另外3個鄉鎮以遊憩並兼顧在地居民需求而設。

已啟用的鄉鎮市，依設置先後依序為彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉，以及最近新啟用的大村鄉，除了鹿港、和美、溪湖非火車經過的鄉鎮，其他都是台鐵有設站的鄉鎮，台鐵經過彰化縣，目前就永靖鄉與二水鄉這兩個鄉鎮還沒有MOOVO，其他包含彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中，有火車經過就有MOOVO。

請繼續往下閱讀...

國內公共單車絕大多數採用YouBike系統，彰化縣是中台灣第一個引進公共單車租借系統，一開始也是YouBike，並在2014年5月22日上路，一直到2021年6月30日退出，同年7月1日改由共享運具業者MOOVO運點科技公司接棒，MOOVO是新創公司，2021年插旗彰化縣，強調「無樁」設施，不用車柱就能借還車，且供應智慧單車與電動輔助單車，計費方式智慧單車每30分鐘10元、電動輔助單車每30分鐘20元。

彰化縣運作至今，全縣9個鄉鎮市共127站、2400輛單車，民眾使用TPASS通勤月票，不論是智慧單車或是電動輔助單車，前30分鐘都免費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法