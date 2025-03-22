1600人祝壽大道公！保生大帝會員大會 蕭萬長故鄉北社尾保安宮登場

「台灣保生大帝信仰總會」今天在前副總統蕭萬長家鄉嘉義市北社尾保安宮舉辦年度會員大會。（記者丁偉杰攝）

2025/03/22 19:52

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕保生大帝聖誕前夕，前副總統蕭萬長家鄉嘉義市北社尾保安宮今天迎來「台灣保生大帝信仰總會」首度在嘉義地區舉辦年度會員大會，全國近百家宮廟約1600人為「大道公」祝壽，十分熱鬧；北社尾保安宮主委蕭文翔說，保安宮緊鄰舊嘉義菸葉廠活化轉型的「影視音基地」，廟方長年秉持「大道公」濟世精神，將與地方攜手推動宗教文化觀光發展。

保安宮位於自由路與北安路口，主祀保生大帝，建廟歷史淵源可追溯自清朝康熙20年（1681），是北社尾地方信仰中心，與當地的蕭姓族群關係密切。

請繼續往下閱讀...

蕭萬長小時候就住在保安宮後側，父親蕭芳輝曾擔任保安宮副主委，蕭萬長擔任副總統期間過年常回廟參香祈福，發放紅包向鄉親拜年。

台灣保生大帝信仰總會今天舉行第六屆第三次會員大會，也是成立近40年來首度來到嘉義地區，由嘉義市北社尾保安宮承辦活動，來自全國近百家宮廟約1600人齊聚保安宮，三獻禮大典由總會理事長李來成與各宮廟執事，向「大道公」祝壽，祈求國泰民安，場面莊嚴隆重。

台灣保生大帝信仰總會說，總會前身為「全國保生大帝廟宇聯誼會」於1989年成立，後來由聯誼會理事長廖武治接任第六屆聯誼會會長後，轉型設立為全國性宗教團體，目前全國會員包括金門、澎湖等離島達到191間宮廟，秉持「大道公」懸壺濟世精神，投入扶弱濟貧，也舉辦宗教文化研討會關懷社會。

蕭文翔說，歡迎總會各地宮廟到嘉義市參訪交流，齊力發揚「大道公」信仰生命力；保安宮緊鄰舊嘉義菸葉廠活化轉型的「影視音基地」，市府「打開舊嘉義菸葉廠一期升級工程」即將完成，後續將在這裡舉辦活動，廟方將全力協助，與地方攜手推動宗教文化觀光發展。

台灣保生大帝信仰總會理事長李來成（前排右三）與嘉義市保安宮主委蕭文翔（前排左三）等人參與三獻禮大典。（記者丁偉杰攝）

嘉義市北社尾保安宮主祀保生大帝。（記者丁偉杰攝）

前副總統蕭萬長贈匾家鄉嘉義市北社尾保安宮，高掛於廟內。（記者丁偉杰攝）

嘉義市保安宮一旁的舊嘉義菸葉廠活化轉型「影視音基地」正進行「打開舊嘉義菸葉廠一期升級工程」。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法