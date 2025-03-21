員林八堡圳黃花風鈴木近尾聲 蜀葵花接續登場

員林蜀葵花季將從3月29日登場，現開約3成。（記者顏宏駿攝）

2025/03/21 18:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市員林大道旁八堡一圳黃花風鈴木盛開，每天吸引大批遊客前來打卡，但因近日氣溫較高，花朵開始凋謝，想看美麗花海得把握最一週。3月29日起，員林南區公園的「蜀葵花季」接棒，而為吸引人潮，附近的婚妙拍照聖地「琉璃仙境」每天發送300張免費入園券。

今天員林市公所在南區公園舉行「蜀葵花季」宣傳會，現場1萬多株蜀葵花開了約3成，從3月29日開園，預計清明連假達到滿開，全園免費參觀，賞花期限至4月20日。附近的婚妙拍照聖地「琉璃仙境」，業者出席今日宣傳會場，業者將每天發送300張「琉璃仙境」免費入園券。

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王惠美表示，員林蜀葵花季由張錦昆前市長開始種植蜀葵花，後續經過游振雄市長到現在賴政富代理市長一棒接一棒，讓活動年年進步，才能製造出商機。除了花海以外，還有假日精彩表演、文創美食市集、大明社區設置地方風味餐，讓來訪的遊客能夠品嚐在地特色料理。除了員林的「花中巨人」蜀葵花，現在還有員林大道旁的黃花風鈴木、及芬園櫻花、及鷹揚八卦等活動，彰化不僅有美食，更有大小適宜旅遊景點，歡迎大家來彰化遊玩。

賴致富表示，員林蜀葵花季至今已舉辦超過十年，這片有1萬多株的蜀葵花田已成為彰化縣年度熱門賞花景點之一，目前花田已開花約二成，到了月29日開幕時將會開到五成，花季長達一個月。

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