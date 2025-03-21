發票換高麗菜！新北溫暖公益行動 愛心助農又助憨兒

新北市三重區五常里長林忠諺、市議員陳啟能辦公室，與財團法人第一福利基金會攜手舉辦「順手捐發票換高麗菜」活動。（記者羅國嘉攝）

2025/03/21 14:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕為幫助辛苦的菜農，並為憨兒公益盡一份心力，新北市三重區五常里長林忠諺、市議員陳啟能辦公室，與財團法人第一福利基金會攜手舉辦「順手捐發票換高麗菜」活動，於五常公園日照中心前登場，民眾只要捐出兩張3至4月發票，即可獲贈一顆高山高麗菜，現場不僅氣氛熱烈，也募集大量發票並送出數百顆高麗菜，讓愛心傳遞至更多角落。

近期高麗菜產量過剩，價格下跌讓農民苦不堪言；同時，社福團體也需要更多資源來支持憨兒照護。因此這次活動巧妙結合兩大公益需求，透過發票捐贈，不僅協助農民減輕銷售壓力，也為憨兒募集更多資源，發揮「小舉動、大愛心」的雙重效益。

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活動當天，社區居民踴躍參與，短短時間內便募集大量發票。現場更有可愛的憨兒協助發放高麗菜，純真的笑容讓活動充滿溫馨。此外，許多家長帶著孩子參與，不僅響應公益，也讓下一代從小培養關懷社會的觀念。

林忠諺表示，發票雖小，卻能發揮巨大公益價值。「農民種菜不容易，憨兒的生活也需要社會支持，這次活動能同時幫助兩個族群，意義非凡。希望這次拋磚引玉，讓更多人發現做公益不一定要捐大筆金額，只要一張發票，就能改變世界。」

陳啟能議員辦公室執行長陳俊維則說，這場活動不只是愛心行動，更是社會互助的展現。「發票看似不起眼，但累積起來就能幫助許多人，這次活動讓農民與憨兒都受惠，也讓市民透過簡單行動，成為社會正能量的推動者。我們未來也將持續舉辦更多結合農業、公益與社區關懷的活動，讓社會充滿更多溫暖。」

新北市三重區五常里長林忠諺、市議員陳啟能辦公室，與財團法人第一福利基金會攜手舉辦「順手捐發票換高麗菜」活動。（記者羅國嘉攝）

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