澎南民眾反對設風電 陳光復「槓上」馬公市代會副主席莊國輝

風能陳情會場，意外爆發澎湖縣長「槓上」馬公市代會副主席。（記者劉禹慶攝）

2025/03/21 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖反對風力發電風起雲湧，由近海至離岸風電，澎湖本島由西嶼、湖西至白沙，都傳出反對聲浪，最近再度傳出設置在馬公風櫃蛇頭山，引發澎南區民眾堅決反對，今（21）日前進澎湖縣政府、議會陳情，府會首長都表達與民意站在一起的態度，其中還傳出民進黨籍縣長陳光復因「福利政策」，直接在會場「槓上」民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝。

由風櫃里長洪雅紋領軍，風櫃里民分搭3輛遊覽車前往澎湖縣政府，現場包括副議長藍凱元、議員莊光大、歐中慨、呂黃春金、陳佩真、馬公市長黃健忠、市代會正副主席歐銀花、莊國輝及多位市代表、里長等人都到場聲援，由於人數眾多，澎湖縣政府開放地下室禮堂，由縣長陳光復、秘書長楊書舜出面接見抗議民眾。

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抗議主題是針對「澎湖澎富風力發電計畫案」，計畫在馬公市及湖西鄉設置風力發電廠，風機規劃設置9~16部，採單機裝置容量3~4.26MW風力機組，總裝置容量為38.34~48MW。澎湖縣長陳光復明確表態與民意站在一起，要求民眾安心；同樣的議長陳毓仁接見抗議民眾時，也表達堅決反對風電太陽能立場。

在澎湖縣府抗議場中，意外延伸澎湖縣長「槓上」馬公市代會副主席戲碼，陳光復指責莊「不識字」，縣府減債增加社會福利，何來債留子孫之說？莊國輝夾雜在人群之中，高聲大喊「我在這」，讓陳光復高分貝用手指著莊國輝，要他多讀點書，了解縣府財政支出，不要胡亂帶風向。

馬公風櫃里民反對設立風力發電、太陽能，在信仰中心溫王宮集結。（記者劉禹慶攝）

馬公市代會副主席莊國輝聽到被縣長「點名」，立即高喊「我在這」。（記者劉禹慶攝）

風櫃里民高舉抗議標語，堅決表達反對風電及太陽能發電立場。（記者劉禹慶攝）

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