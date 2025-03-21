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    國姓鄉鹿神祭3/29登場 全鄉運動會、50桌鹿茸宴訂滿

    國姓鄉鹿神祭3月29日舉行，21日宣傳記者會，示範鹿茸料理烹煮，現場香味四溢。（國姓鄉公所提供）

    國姓鄉鹿神祭3月29日舉行，21日宣傳記者會，示範鹿茸料理烹煮，現場香味四溢。（國姓鄉公所提供）

    2025/03/21 13:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉有「台灣水鹿原鄉」之稱，因應鹿茸採收季節，3月29日舉行「鹿神祭」，今年並結合全鄉運動會，鄉民都來參與，讓活動更熱鬧，鄉公所今天為活動宣傳指出，鹿神祭有鹿神遶境踩街，並有農產市集，鹿茸養生宴50桌都被訂購一空，晚宴有209兩鹿茸當摸彩品，饕客有吃又有獎品拿。

    國姓鄉是國內養殖水鹿的主要產地，全鄉有4000多隻，而鹿茸是最主要的經濟產物，每年3月「春分」節氣一過就進入鹿茸採收季節，鄉公所選在3月29日舉辦鹿神祭文化活動，今年鼓勵鄉民共同參與，同日也結合國姓鄉運動會，讓活動更多元、熱鬧。

    鄉公所今天在國姓五穀宮舉行行銷宣傳記者會，正式揭開本次活動序幕。鄉長邱美玲表示，29日的「國姓鄉全鄉運動會」將於3月29在北山國中舉辦。當天全體運動員7點半先在國姓鄉北山村「南北福德祠」旁集合，8點出發，跟著鹿神平安繞境及創意踩街，接著再回到運動場地，展開23項各種運動項目。

    鄉公所當天與南投縣烹飪商業同業公會，推出「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」，50桌已全數訂購完畢，凡是先訂餐的就送限量手提餐盒，現場還有抽獎，除有國內旅遊商品券1萬元、家電外，南投縣養鹿協會及在地鹿農熱情捐募了200兩生鮮鹿茸當作摸彩品，最大獎項為16兩生鮮鹿茸，共有3份鹿茸大獎等著送出去。

    鹿茸養生料理其中兩道，讓參加宣傳活動的賓客率先品嘗。（國姓鄉公所提供）

    鹿茸養生料理其中兩道，讓參加宣傳活動的賓客率先品嘗。（國姓鄉公所提供）

    預訂養生鹿茸宴的民眾，現場送手提餐盒。（國姓鄉公所提供）

    預訂養生鹿茸宴的民眾，現場送手提餐盒。（國姓鄉公所提供）

    國姓鄉長邱美玲強調，鹿神祭結合全鄉運動會，將會更熱鬧。（國姓鄉公所提供）

    國姓鄉長邱美玲強調，鹿神祭結合全鄉運動會，將會更熱鬧。（國姓鄉公所提供）

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