麻雀誤觸黏鼠板受困 獸醫教3步驟救援

若發現鳥類誤觸黏鼠板，可將紙張鋪在受困處，連同黏鼠板一起放入紙箱，並且立即通報動保處搶救。（新北動保處提供）

2025/03/20 23:38

〔記者董冠怡／新北報導〕麻雀是與人類最親近的鳥類，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，去年受理1388件野鳥救援通報，62件麻雀救援案中，9件因黏鼠板受困。獸醫師陳鉅尹舉例，中和區華新街、板橋區大智街都曾有民眾發現，麻雀被黏鼠板卡住的情形，提醒如無十足把握，可將紙張鋪在受困處，連板帶鳥一起放入紙箱，並聯繫動保處馳援。

楊淑方指出，每年3月20日為世界麻雀日，麻雀廣泛分佈於歐亞大陸，喜歡成群活動，常見於農田、鄉村及城市，主要以穀物、草籽及昆蟲為食，高度適應人類環境。黏鼠板上的黏膠反光效果，容易讓鳥類誤認為積水，於覓水時不慎誤觸，一旦有個體受困，其他同伴可能也會被吸引過去，集體受害，可能因長時間掙扎導致骨折、脫臼或羽毛受損甚至脫水、失溫而喪命，提醒黏鼠板不要隨意置於戶外。

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報紙、橄欖油、麵粉先後上陣

陳鉅尹說明，如發現鳥類誤觸黏鼠板，可先用報紙或衛生紙輕覆受困鳥的周邊，避免羽毛與身體進一步沾黏；使用少量橄欖油輕輕塗抹受黏部位，使黏膠逐漸軟化；待黏膠軟化後，再以少量麵粉輕拍吸附黏膠，避免鳥體沾滿油脂，影響羽毛保暖功能，全程切忌直接拉扯，否則將造成翅膀骨折或羽毛嚴重受損。

動保處說，相關處置難免會有風險，若無十足把握，可將紙張鋪在受困處，連同黏鼠板放入紙箱，以及撥打動保專線「1959」或24小時電話「02-29596353」通報，確保受傷動物能夠獲得適當醫療與安置。

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