茶改場「土肉桂葉咖啡」推技轉 復興區農會：樂觀其成

農業部茶及飲料作物改良場南部分場研發土肉桂葉咖啡飲品。（農業部茶改場提供）

2025/03/20 23:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場南部分場成功研發「土肉桂葉咖啡」，並推出非專屬技術授權，以推動技術轉移。復興區農會總幹事高理忠表示，目前羅浮、義盛、霞雲等地都有肉桂原生種，只要咖啡產銷班農友有意願，評估有經濟效益，農會都樂觀其成，以多樣化方式，創造復興區咖啡產值。

高理忠提到，復興區農會目前也跟復興區公所合作，製作水蜜桃咖啡中；咖啡產銷班第三班長陳耑妤表示，看過少數產銷班農友也在做土肉桂咖啡，但她個人偏好以在地食材製作，像是馬告，味道不像土肉桂會蓋過咖啡。

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茶改場長蘇宗振表示，國產土肉桂為台灣特有種，可供食用部位為葉片，香氣較為柔和且層次豐富，相較常見用來添加於卡布奇諾咖啡中的肉桂粉，是來自肉桂的樹皮，又稱桂皮，風味較濃烈，帶辛辣與甜味。

茶改場副場長邱垂豐表示，茶改場結合南投國姓、中寮鄉種的咖啡、肉桂，一方面提升肉桂價值，同時為中低海拔種植的咖啡增添香氣，透過茶改場的調配技術，讓「喝咖啡也有肉桂味」，該技術已通過農業部農業智慧財產權審議，將以非專屬技術授權方式向業界開放，以提升國內咖啡產品多元風味。

茶改場研究團隊說明，土肉桂葉主要成分為肉桂醛，是決定肉桂香味品質的主要因子，加工技術製成的土肉桂葉片，保留新鮮土肉桂葉片的香氣，透過加工拼配技術，最終沖泡出的咖啡，帶有辛香風味，但不具刺激感，香氣細膩，不會過於濃烈，該技術適合追求創新口感的食品與飲料業者，為開發新產品提供更多選擇。

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