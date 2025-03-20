為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    茶改場「土肉桂葉咖啡」推技轉 復興區農會：樂觀其成

    農業部茶及飲料作物改良場南部分場研發土肉桂葉咖啡飲品。（農業部茶改場提供）

    農業部茶及飲料作物改良場南部分場研發土肉桂葉咖啡飲品。（農業部茶改場提供）

    2025/03/20 23:43

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場南部分場成功研發「土肉桂葉咖啡」，並推出非專屬技術授權，以推動技術轉移。復興區農會總幹事高理忠表示，目前羅浮、義盛、霞雲等地都有肉桂原生種，只要咖啡產銷班農友有意願，評估有經濟效益，農會都樂觀其成，以多樣化方式，創造復興區咖啡產值。

    高理忠提到，復興區農會目前也跟復興區公所合作，製作水蜜桃咖啡中；咖啡產銷班第三班長陳耑妤表示，看過少數產銷班農友也在做土肉桂咖啡，但她個人偏好以在地食材製作，像是馬告，味道不像土肉桂會蓋過咖啡。

    茶改場長蘇宗振表示，國產土肉桂為台灣特有種，可供食用部位為葉片，香氣較為柔和且層次豐富，相較常見用來添加於卡布奇諾咖啡中的肉桂粉，是來自肉桂的樹皮，又稱桂皮，風味較濃烈，帶辛辣與甜味。

    茶改場副場長邱垂豐表示，茶改場結合南投國姓、中寮鄉種的咖啡、肉桂，一方面提升肉桂價值，同時為中低海拔種植的咖啡增添香氣，透過茶改場的調配技術，讓「喝咖啡也有肉桂味」，該技術已通過農業部農業智慧財產權審議，將以非專屬技術授權方式向業界開放，以提升國內咖啡產品多元風味。

    茶改場研究團隊說明，土肉桂葉主要成分為肉桂醛，是決定肉桂香味品質的主要因子，加工技術製成的土肉桂葉片，保留新鮮土肉桂葉片的香氣，透過加工拼配技術，最終沖泡出的咖啡，帶有辛香風味，但不具刺激感，香氣細膩，不會過於濃烈，該技術適合追求創新口感的食品與飲料業者，為開發新產品提供更多選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播