南港LaLaport防火鐵捲門晚間又降下 消費者錯愕：提早關門？
20日晚間9點左右，LaLaport南港1樓靠近東側出入口的多個防火鐵捲門，不明原因降下。（記者林承鴻攝）
〔記者林承鴻／台北報導〕LaLaport南港今（20日）開幕，不過狀況不斷，中午開幕不到半小時火災警報誤響2次，下午3點多B1美食街防火鐵捲門突然降下，晚間9點左右，1樓靠近東側出入口的多個鐵捲門又因不明原因降下，需工作人員手動按著才不會動，令民眾錯愕，還以為提早關門。
LaLaport南港的消防安檢複檢，直到開幕前一天（19日）才通過，商場今天中午12點30分開放民眾進館，半小時內，在12點38分跟51分時響起火災警報，業者表示是因為誤觸警報，並沒有發生事故。而下午3點多，美食街部分店鋪的鐵捲門突然降下，讓用餐民眾相當傻眼。
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不料晚間9點左右，換成1樓靠近東側出入口的多個防火鐵捲門，因不明原因降下，由於鐵捲門持續上上下下開關，不少民眾在一旁不知所措，不曉得能否通過，疑惑是提早關門嗎？
現場工作人員及機電人員來回確認情況，並派人在各個異常鐵捲門旁按住開關，引導消費者通過，晚間9點30分購物中心結束營業時狀況已排除。
20日晚間9點左右，LaLaport南港1樓靠近東側出入口的多個防火鐵捲門，不明原因降下。（記者林承鴻攝）
20日晚間9點左右，LaLaport南港1樓靠近東側出入口的多個防火鐵捲門，不明原因降下。（記者林承鴻攝）