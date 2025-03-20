旅美學人朱經武清水故居將修復 規劃地方名人故事館

朱經武清水故居是磚瓦平房建築，有前庭後院。（記者張軒哲攝）

2025/03/20 22:26

〔記者張軒哲／台中報導〕享譽國際的旅美學人、中研院士朱經武，童年居住在清水眷村，國防部三月份將朱經武舊宅區用圍籬圈圍保護，受到地方居民關注；預計考究原建築外觀與室內外空間進行修復，規劃為地方名人故事館，最快將納入清水眷村文化園區第三期工程，增添清水眷村園區觀光價值。

朱經武是清水高中第7屆1958年畢業，就讀初中及高中共6年，曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士，也獲聘為台灣綜合大學系統總校長，在學術、專業領域深受肯定愛戴。朱經武去年底還返回清水眷村的故居探視，兒時與家人相處回憶湧上心頭，並拜訪曾經就讀的母校清水國小及清水高中，受到師生與地方人士歡迎，也開啟故居修復契機。

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清水眷村文化園區修復工程共分為四期，第二期修復工程去年動工，預計於2026年完工，重現舊時風華與文化記憶。台中市文資處指出，目前有林之助畫室、宮原武熊宅邸、孫立人將軍故居三處名人紀念建築，朱經武故居屬於原清水信義新村聚落建築群的一部分。

朱經武故居閒置多年，目前為雙拼磚瓦房舍，有前後院與側院區域。據悉，有鑑於朱經武在高溫超導體研究，故居目前先以圍籬保護剩餘的建物結構，並隔絕閒雜人士進入破壞，預計納入第三期工程規劃，編列經費修復，完工後規劃名人故事館，由台中市府文化局維護管理。

朱經武清水故居已經圈圍，規劃修復。（記者張軒哲攝）

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