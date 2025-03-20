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    南港LaLaport開幕周邊捷運站人流激增 停車場使用率低於3成

    今晚6點30分左右，LaLaport南港周邊車潮大致順暢。（記者林承鴻攝）

    今晚6點30分左右，LaLaport南港周邊車潮大致順暢。（記者林承鴻攝）

    2025/03/20 21:42

    〔記者林承鴻／台北報導〕LaLaport南港今（20）日開幕，周邊捷運站人流量明顯增加。實地觀察購物中心周邊道路交通大致順暢，未出現壅塞情形，停車場格位使用率低於3成。迎接開幕首個週末人潮車潮，台北市政府各單位進駐商場應變中心，派遣員警、義消站崗，嚴陣以待。

    開幕日碰上南港展覽館同時舉辦智慧城市展，台北市交通局觀察購物中心周邊路況，包含經貿一路、經貿二路及南港路二段及環東大道等，均未出現壅塞現象，交通局將持續監控周邊交通狀況，進行必要疏導。

    台北市交通局長謝銘鴻、警察局交通警察大隊長陳立祺、南港分局長周哲民在下班尖峰時間到場視察。截至晚間6點，商場汽機車停車格位僅使用不到3成，謝銘鴻指出，車站人流量有明顯增加，觀察大部分民眾皆搭乘捷運等大眾運輸工具前往。

    陳立祺說，開幕首4日警方會駐點商場應變中心，相關人員會站崗至晚上10點商場結束營業為止，前1個月會持續派員掌握周邊交通動態，積極驅離路邊臨停車輛。另針對經貿二路與105巷路口過馬路人潮，目前有斑馬線不夠寬、綠燈時間不夠長等問題，相關單位將於日後會勘時研擬改善方案。

    交通局交通治理科長林育生補充，連接LaLaport與內湖機廠的空橋已開放使用，連接南港展覽館一館及中信金融園區的空橋則分別預計在6月、8月完工，期待屆時能分散平面人流。

    連接LaLaport南港與內湖機廠空橋。（記者林承鴻攝）

    連接LaLaport南港與內湖機廠空橋。（記者林承鴻攝）

    今晚6點30分左右，LaLaport南港周邊車潮大致順暢。（記者林承鴻攝）

    今晚6點30分左右，LaLaport南港周邊車潮大致順暢。（記者林承鴻攝）

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