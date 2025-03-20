竹縣減塑前進新豐員山市場 自備購物袋可換好禮

新竹縣政府攜手新豐員山市場推減塑運動，3月21日至9月30日於活動加碼日自備購物袋或使用循環環保袋租借服務可換好禮。（圖由新竹縣政府提供）

2025/03/20 14:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環境保護局推動市場減塑行動，明（21日）至9月30日將前進新豐鄉員山綜合市場辦理「自備購物袋、環保隨身帶」活動，於加碼日完成指定減塑任務，除了可以兌換衛生紙等好禮，現場並首次規劃循環購物袋免費租借服務，邀請市場攤商及消費者響應塑膠袋減量活動，買菜兼顧環保愛地球。

環保局表示，為鼓勵民眾落實減塑生活，連續3年深入縣內各大傳統市場、夜市及商圈，推動塑膠袋減量運動。今年攜手新豐鄉員山綜合市場辦理「自備購物袋、環保隨身帶」活動，除了拉長活動期間，設置二手購物袋循環箱共享使用，更首次引入循環購物袋出借服務，鼓勵民眾及攤商減少使用一次性塑膠袋。

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活動期間加碼發放宣導品，自3月21日至9月30日止，每月的第1個及第3個星期五下午1點至2點為加碼日，當天民眾至新豐鄉員山綜合市場自備購物袋或循環容器消費、使用循環購物袋租借服務，或是捐贈3個乾淨不織布購物袋或10個乾淨紙袋（至少A4大小）至循環箱，即可至主辦攤位兌換衛生紙等宣導品1份，每日限量100份。

環保局表示，為有效達到垃圾減量目標，除了於公部門推動使用循環餐盒及循環杯減少一次性用品外，更希望透過深入市場推動減塑活動，鼓勵民眾從生活中落實自備環保購物袋、使用循環餐具等減塑理念，為環境保護出一份心力，共創永續新生活。

新竹縣政府攜手新豐員山市場推減塑運動，首次規劃循環購物袋免費租借服務。（圖由新竹縣政府提供）

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