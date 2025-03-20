基隆潮境公園拍婚紗照收6000元場地費 民怨被當「盤仔」

基隆市府委外經營的恐龍AR生態園區被爆向拍婚紗的民眾收場地費，被批評「坑殺」。（記者盧賢秀攝）

2025/03/20 14:03

記者盧賢秀／基隆報導〕有民眾爆料到基隆的潮境公園拍婚紗照卻要被收6千元場地費，質疑「被坑殺」，公園收費一事也在網路上引發批評。國立海洋科技博物館表示，戶外場地不會額外收費，民眾反映的地方是基隆市政府承租委外營運的「基隆恐龍AR生態園區」，海科館與營運業者協調，拍婚紗非屬商業及廣告拍攝行為，也不清場，不會額外收場地費。

有民眾在網路上PO文透露，到潮境公園拍婚紗竟要求收場地費6千元，氣不過只好在旁邊場地拍攝。網友紛紛批評「開放的公園，還要收費？太扯了」、「幾隻掃把跟恐龍要收6千」、「收個門票還可以勉強理解，6千元當人盤子嗎」。

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還有疑似在地民眾質疑「只是想在自己的住的地方，拍人生中的婚紗，還要被坑殺，重點這6000誰收的」、「為什麼要收錢？就開放式的，住基隆這麼久，從來沒聽過，」實在太誇張了。

海科館秘書室主任陳珮甄指出，海科館全區戶外場地拍攝婚紗不會收取額外場地費用，經了解民眾所反映的區域是復育公園恐龍園區內，該區域現由基隆市政府承租，委由實境共創公司營運的「恐龍AR生態園區」，海科館跟委外廠商釐清後取得共識，該區域個人拍攝婚紗不是屬於一般商業及廣告拍攝行為，也不必配合清場，不影響其他遊客權益，因此以後不會收取額外場地費用，誠摯歡迎各位新人到海科館拍攝並留下幸福美麗的時刻。

民眾如有相關婚紗攝影等需求，可與恐龍園區的實境共創有限公司02-25936383聯繫，將由專人協助申請登記時段及拍攝婚紗作業。

市議員許睿慈批承租恐龍生態園區委外廠商營運「鳩佔鵲巢」，擅自收費，顯然市府對委外廠商監管不足，要求市府立即檢討改善，確保場地公平開放，不能因管理不當而影響市民與遊客的權益。

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，園區的收費對象主要是針對大型活動與商業攝影，新人拍照不會收取費用，近日將盡速公布園區使用規範，讓民眾共享潮境公園的美景

基隆市府委託廠商經營恐龍AR生態園區。（記者盧賢秀攝）

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