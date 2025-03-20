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    新北與大賣場合作推廣高壓容器安全回收 3/23換限量好禮

    回收高壓容器前請落實「完、包、警、收」4步驟─「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」。（記者翁聿煌攝）

    回收高壓容器前請落實「完、包、警、收」4步驟─「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/20 13:58

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為宣導民眾回收高壓容器正確觀念，將於23日上午11點至下午3點於大潤發土城店舉辦「回收有禮 循環有你」活動，民眾只要攜帶用畢的高壓容器 （如殺蟲劑、瓦斯罐、防曬罐等） 至現場，最多可兌換15個好禮，包括水晶肥皂、洗手乳或洗碗精補充包，現場還有闖關遊戲，參加者再加贈環保衛生紙，數量有限送完為止。

    環保局提醒，高壓容器因具有高壓特性，使用完若仍殘留少量易燃氣體或有機溶劑，可能導致危險事故發生，為確保民眾及清潔人員安全，回收高壓容器前請落實「完、包、警、收」4步驟「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」。

    回收前應確認內容物是否完全用盡，若殘留少許易燃氣體或有機溶劑，不能自行戳洞或隨意處置，須於無人處將內容物排空後將容器獨立打包，並在包裝上加註「內有高壓瓶」等提醒警語，再交付資源回收車，以防止回收過程中因擠壓摩擦產生火花，爆炸傷人。

    環保局表示，今年將與量販賣場合作辦理宣導活動，將舉辦4場「回收有禮 循環有你」高壓容器回收宣導活動，首場將於23日上午11點至下午3點在大潤發土城店舉行，民眾只要攜帶2個以上高壓容器至現場即可兌換水晶肥皂、洗手乳、洗碗精補充包等家用小禮品，每人最多可兌換15個，現場另設有環保及資收闖關遊戲，有機會獲得環保衛生紙。

    民眾到場可參加遊戲闖關，兌換環保衛生紙活動。（記者翁聿煌攝）

    民眾到場可參加遊戲闖關，兌換環保衛生紙活動。（記者翁聿煌攝）

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