為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

    2025/12/06 18:09 記者吳亮儀／台北報導
    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    把握明天假日好天氣！中央氣象署預報，明天天氣穩定、溫暖，明天和後天清晨西半部都有因輻射冷卻效應引起的輻射霧，下週一白天另一波東北季風報到又轉溼涼，下週六（13日）另一波冷空氣報到，強度直逼大陸冷氣團。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天白天北部溫度達25度，中南部可達27度，但日夜溫差大，提醒民眾注意；下週一白天起另一波東北季風增強，雖然影響僅兩天，但帶來的水氣不少，基隆北海岸、大台北及東北部地區有陣雨、並有局部大雨，桃園、東部也有局部短暫雨，且是下整天雨的狀態，出門一定要帶雨具。

    劉沛滕說，下週三（10日）東北季風就減弱了，且會持續到下週五止，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，氣溫也會逐日回升。

    「下週六（13日）又有一波冷空氣報到，氣象署預測它強度很可能會逼近大陸冷氣團等級」，劉沛滕說，氣象署目前的7日預報是到下週六，但預測下週六報到的這波冷空氣在下週日（14日）之後可能還會再增強，逼近台北測站最低溫14度的「大陸冷氣團」等級。

    劉沛滕指出，由於時間還較久，預報仍有變化的可能，仍提醒民眾留意最新的氣象預報。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播