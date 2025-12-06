好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝2025/12/06 18:09 記者吳亮儀／台北報導
未來氣溫趨勢。（氣象署提供）
把握明天假日好天氣！中央氣象署預報，明天天氣穩定、溫暖，明天和後天清晨西半部都有因輻射冷卻效應引起的輻射霧，下週一白天另一波東北季風報到又轉溼涼，下週六（13日）另一波冷空氣報到，強度直逼大陸冷氣團。
氣象署預報員劉沛滕表示，明天白天北部溫度達25度，中南部可達27度，但日夜溫差大，提醒民眾注意；下週一白天起另一波東北季風增強，雖然影響僅兩天，但帶來的水氣不少，基隆北海岸、大台北及東北部地區有陣雨、並有局部大雨，桃園、東部也有局部短暫雨，且是下整天雨的狀態，出門一定要帶雨具。
劉沛滕說，下週三（10日）東北季風就減弱了，且會持續到下週五止，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，氣溫也會逐日回升。
「下週六（13日）又有一波冷空氣報到，氣象署預測它強度很可能會逼近大陸冷氣團等級」，劉沛滕說，氣象署目前的7日預報是到下週六，但預測下週六報到的這波冷空氣在下週日（14日）之後可能還會再增強，逼近台北測站最低溫14度的「大陸冷氣團」等級。
劉沛滕指出，由於時間還較久，預報仍有變化的可能，仍提醒民眾留意最新的氣象預報。
未來降雨趨勢。（氣象署提供）
