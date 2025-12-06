為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    忌憚「宏福苑」效應 !北京駐港國安公署約談外媒警告「好自為之」

    2025/12/06 19:07 編譯孫宇青／綜合報導
    宏福苑大火事件後，北京和港府對於媒體報導和輿情格外敏感。（路透）

    宏福苑大火事件後，北京和港府對於媒體報導和輿情格外敏感。（路透）

    中國政府駐香港維護國家安全公署，6日罕見約談駐港外國媒體負責人及記者，針對近期「宏福苑」大火及7日立法會選舉的「虛假訊息和炒作抹黑」，警告外媒嚴守香港法律，「自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

    北京駐港國安公署透過微信指出，宏福苑火災發生後，有外媒報導「罔顧事實、散播虛假訊息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞香港當前『和衷共濟、共克時艱的氛圍』，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害香港市民感情，誤導國際社會認知」，該署對此表示嚴重關切。

    該署宣稱，新聞自由與遵守法律並行不悖，任何媒體「不得藉新聞自由之名干涉中國內政、干預香港事務」。所有在港外國新聞機構負責人及記者「均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報導原則，『不得編造傳播虛假訊息』」。該署更警告，希望在港外國記者秉持職業操守，客觀公正報導，「好自為之，不可觸碰法律紅線」。

    該署甚至揚言，對所有「反中亂港分子以災亂港行徑」絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署將「一如既往密切關注」媒體相關報導。

    該署並未公布約談哪些外媒，但《彭博》表示其記者也被約談。「彭博」還指出，宏福苑大火引發香港自2020年全面實施「港區國安法」以來從未見過的民怨，連帶讓7日舉行的立法會換屆選舉的投票率受到密切關注，外界判斷不排除低於2021年選舉的30.2%投票率。

    香港曾是亞洲新聞自由度最高的地區之一，但自「港區國安法」生效以來，香港的媒體環境發生顯著變化，自由派幾乎噤聲。在「無國界記者」（RSF）組織今發布的2025年新聞自由指數報告中，香港在180個國家和地區中僅排名第140，較2019年的第73名大幅下滑。

