為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

    2025/12/06 18:02 即時新聞／綜合報導
    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    任職於華碩的中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，被內政部等機關註銷台灣身分與戶籍。錢麗近日不斷透過臉書發言，對台灣政府囂張放話、嗆聲，對此，陸委會副主委梁文傑冷冷地提醒錢麗，她的任何言論，都將成為未來再申請來台時的判斷標準。

    梁文傑今（6日）上午出席永和地方刊物創刊發表會，受訪時被問及錢麗近日發言。梁文傑表示，他們是按照兩岸條例做出相關處置，「那她自己要怎麼說，我們沒有什麼特別意見」。不過梁文傑也提醒：「但是她現在所說的任何話、所發表的任何言論，都會成為她未來如果想要再申請來台灣的一個判斷的基準。」

    梁文傑也說明，有給錢麗停留的機會，但她自己選擇要先回去，至於未來會不會申請回台，那是看她自己的決定。

    錢麗今天發表聲明稱已經順利返回中國，規劃先休息一段時間。她表示，瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台。她還嗆聲：「台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能。」日前她更表示自己遭迫害，高喊：「請給中共在台執政機會。」

    有粉專轉貼今日梁文傑受訪內容片段，網友紛紛表示：「說得好」、「史上最有感陸委會」、「請直接列進永遠不許入境台灣的名單」、「支持梁文傑」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播