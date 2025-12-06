錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

任職於華碩的中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，被內政部等機關註銷台灣身分與戶籍。錢麗近日不斷透過臉書發言，對台灣政府囂張放話、嗆聲，對此，陸委會副主委梁文傑冷冷地提醒錢麗，她的任何言論，都將成為未來再申請來台時的判斷標準。

梁文傑今（6日）上午出席永和地方刊物創刊發表會，受訪時被問及錢麗近日發言。梁文傑表示，他們是按照兩岸條例做出相關處置，「那她自己要怎麼說，我們沒有什麼特別意見」。不過梁文傑也提醒：「但是她現在所說的任何話、所發表的任何言論，都會成為她未來如果想要再申請來台灣的一個判斷的基準。」

梁文傑也說明，有給錢麗停留的機會，但她自己選擇要先回去，至於未來會不會申請回台，那是看她自己的決定。

錢麗今天發表聲明稱已經順利返回中國，規劃先休息一段時間。她表示，瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台。她還嗆聲：「台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能。」日前她更表示自己遭迫害，高喊：「請給中共在台執政機會。」

有粉專轉貼今日梁文傑受訪內容片段，網友紛紛表示：「說得好」、「史上最有感陸委會」、「請直接列進永遠不許入境台灣的名單」、「支持梁文傑」。

