    政治

    推動憲訴法公投連署！黃越綏喊話：用「演唱會熱忱」投入救國行動

    2025/12/06 18:19 即時新聞／綜合報導
    作家黃越綏。（資料照）

    立法院藍、白挾帶著優勢人數，於去年強行通過《憲法訴訟法》等修正條文，更造成罷免門檻提高、憲法法庭癱瘓等後果。對此，作家黃越綏今（6日）喊話，「由衷地希望年輕世代，能夠像捧場演唱會般的熱忱，投入真正影響你們前途的救國行動。」

    黃越綏於臉書粉專表示，目前的立法院，「在被藍白多數的政客綁架，不但罔顧納稅人的權益，更昧著良心為舔紅而出賣靈魂。」並坦言，「最悲哀的是，透過民意或媒體，不論是柔性的呼籲或嚴厲的譴責，猶如狗吠火車，完全無效。」

    黃越綏提到，「加上前不久，大罷免的行動失敗，令人對政治心灰意冷；但大多數的台灣人早已認知到，在中國超過半世紀的文攻武嚇下，堅持自由民主的道路，從來都是走得非常的辛苦。」

    黃越綏解釋，基於對台灣的熱愛，不讓公義被蔑視、民主的火苗被澆熄，公民團體才會發起，以《憲法》為首的4個公投案連署，包含1.廢止憲訴法荒謬門檻；2.廢止罷免『提議』要附身分證影本；3.廢止罷免『連署』需附身分證影本；4.廢止罷免涉偽另科百萬罰金。

    最後，黃越綏呼籲，「只要透過申請拿到自然人憑證，就可以參加連署，再次成為台灣人的驕傲。雖然目前連署已經突破4萬多人，但離1月30日截止日期，每天還需要5千份的連署。」更強調，「由衷地希望年輕世代，能夠像捧場演唱會般的熱忱，投入真正影響你們前途的救國行動。」

