為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林俊憲「愛憲姊妹會」後援會成立 1500人擠爆現場

    2025/12/06 17:41 記者吳俊鋒／台南報導
    民進黨立委林俊憲「愛憲姊妹會」熱鬧成立，現場擠爆。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲「愛憲姊妹會」熱鬧成立，現場擠爆。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲力拚台南市長初選，今天成立姊妹後援會，湧入逾1500人，現場爆滿。林俊憲重申，他推出的社福政策照顧老少，也扶持年輕族群，共享國內經濟發展的成果，大家攜手打拚美好願景。

    「愛憲姊妹會」成立大會今天下午在永康桂田酒店登場，支持者擠爆現場，座無虛席，搖旗吶喊，情緒沸騰。

    愛憲姊妹會由議長邱莉莉擔任會長，前議長賴美惠則為榮譽會長，立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等人都到場，市長夫人劉育菁也上台助講。

    近20名議員共襄盛舉，男民代甚至帶著另一伴專程出席，展現力挺決心。林俊憲大進場時，支持者熱情相迎，歡聲雷動，氣氛來到最高潮。

    林俊憲說明照顧長輩、小孩，以及支持年人的相關政見，在高齡者方面，包含免健保費、加碼敬老禮金、擴增共餐據點，還有帶狀皰疹疫苗的注射等。

    林俊憲也提出加碼生育獎勵金，以及孕婦看診交通補助等政策，並注射RSV疫苗，垂直保護嬰孩。

    另外，還有孩子的保母費、私托費的加碼補助，國中、小的學費、餐費也減免，且吃得更好，每週「2果2乳」。

    林俊憲也說，全力支持鐵路立體化延伸至溪北，台南的交通建設他已全盤規劃，有信心可以向總統賴清德爭取到最大的資源，創造城市美好未來。

    林俊憲進場時受到支持者熱情歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    林俊憲進場時受到支持者熱情歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

    力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

    力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，現場大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

    力拚台南市長初選的民進黨立委林俊憲成立姊妹後援會，現場大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播