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    男北捷車廂內「撐傘偷吃東西」 網酸：原來不需要隱形斗篷

    男子坐北捷博愛座偷吃東西，竟奇葩撐傘遮掩。示意圖。（資料照）

    男子坐北捷博愛座偷吃東西，竟奇葩撐傘遮掩。示意圖。（資料照）

    2025/03/19 23:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運明文規定旅客搭車時禁止飲食，喝白開水、嚼口香糖也不行，違者可處1500元至7500元以下罰鍰。有個男子竟在座位撐起雨傘，彎腰吃著地上紙袋裡食物，誇張行徑全被目擊民眾錄下PO網。

    社群平台瘋傳一段長約11秒的影片，只見藍衣男子坐博愛座撐起藍色雨傘，彎腰躲到傘下開始伸手拿地上麥當勞袋子內的食物狂嗑，旁邊還放了一杯可樂。

    影片吸引大批網友關注，眾人也紛紛留言撻伐，「掩耳盜鈴現代版」、「以為這樣就不會被罰了嗎？」、「有那麼趕時間嗎？一樣要罰的吧」、「這個人充分演繹『此地無銀三百兩』」、「知法犯法標新立異，想也知道是故意的」、「是有多餓，做到這種程度，簡直就是丟人現眼」、「可以在站外吃完再進站啊，何必跟錢包過不去」。

    另有網友吐槽，「原來不需要隱形斗篷」、「史上最貴的麥當勞套餐」、「上課偷吃用書擋的蠢孩子」、「野生雨傘的覓食珍貴畫面」、「這什麼高中生式上課偷吃便當法」、「他為什麼不直接帶帳篷？零死角吃東西」、「現在推出五星級麥當勞套餐，一份7千多？」、「古有掩耳盜鈴，今有開傘吃雞！真乃奇觀也！」。

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