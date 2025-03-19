宜蘭綠博為期44天 首推電動遊園導覽小火車

宜蘭綠色博覽會去年吸引逾43萬人次入園，今年將在3月29日於蘇澳武荖坑風景區開展，為期44天至5月11日。（記者王峻祺攝）

2025/03/19 14:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會去年吸引逾43萬人次入園，今年將在3月29日於蘇澳武荖坑風景區開展，為期44天至5月11日，縣府考量過去有遊客反映園區免費接駁車不足問題，今年除增加專車因應外，另首推付費電動遊園小火車，沿途還有語音導覽，輕鬆一覽園區17大永續展區。

蘇澳武荖坑風景區占地400公頃，目前開發約60公頃，隨著綠博入園遊客數連年攀升，民眾反映免費接駁電車不夠，因此縣府今年在車輛部分提升2成運能，並推出遊園火車，每次50元包含來回車票，全程約2公里，預計車程10分鐘。

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縣府農業處表示，今年免費接駁電車將投入6至8輛車，因應遊客搭乘需求，每15分鐘1班車，亦或人滿就發車；付費電動遊園火車也投入2輛，每輛每次可容納30至40人，路線自前站的餐飲中心開往後站環教中心，中站雲天草原不停靠。另鼓勵民眾步行運動，園區直線距離約1500步，腳程11分半。

綠博為宜蘭春季旗艦盛事，需購票入園，票價依對象及平假日分100元至300元不等，今年邁入第25屆，主題為「共融世界」落實永續理念，今天舉行主題曲「活成一道光」發表會，融合中文、英文、阿美族語、泰雅族語及賽德克族語等，傳遞包容與守護的共融信念。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年綠博以永續未來、從心開始為主題，在蘇澳武荖坑建構1座「共融世界」，不僅每天上演1齣台灣原生與特有種生物保育定目劇，還有2套共12道關卡的失落王國實境解謎、17個寓教於樂的永續共融展區、21座親子同樂遊戲設施、千場DIY手作體驗課程，另有許多創新的永續行動。

今年綠博共融世界年度定目劇「復育列車奇蹟號」，每日上午10點半、下午1點半演出，將由列車長帶領遊客認識宜蘭水蓑衣、青鱂魚、青毛蟹等台灣原生與特有種生物所面臨的生存危機，遊客還能與主角窺探珍貴物種的生存故事；下午2點加碼演出來自印尼嘎噜噠文化藝術團的「皮影神話─村口的忠狗 」，展現跨國文化藝術。

另外，綠博也設置戶外體驗展區，「親溪體驗區」提供遊客親近武荖林泉，享受沁涼與安全的親水空間。「永續部落」則規劃木竹敲擊迷宮、大地舞樂展演、部落廚房美食與原民山林射箭和手工編織體驗。

綠博為宜蘭春季旗艦盛事，需購票入園，票價依對象及平假日分100元至300元不等，今年邁入第25屆，將在3月29日於蘇澳武荖坑風景區開展，為期44天至5月11日。（記者王峻祺攝）

宜蘭綠色博覽會為期44天，縣府考量過去有遊客反映園區免費接駁車不足問題，今年除增加專車因應外，另首推付費電動遊園小火車，沿途還有語音導覽，輕鬆一覽園區17大永續展區。（圖由宜蘭縣府農業處提供）

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