草莓盛產價格下滑 十方啟能中心帶領身心障礙學員採草莓融入社區

十方啟能中心的身心障礙學員在志工陪同下，開心採草莓。（記者歐素美攝）

2025/03/19 12:41

〔記者歐素美／台中報導〕氣候寒冷，使得原本去年12月即開始採收的本土草莓，初期產量十分少，價格也大幅上漲，每台斤要價達600元以上，直到今年2月中旬天氣回暖，草莓產量才上升，目前正值草莓「大出（盛產）」，價格也親民，十方啟能中心今天帶著11位身心障學員到台中市潭子「草莓世界」採草莓，進行社區融合。

十方啟能中心今天帶著11位身心障礙學員到潭子的「草莓世界」採草莓，有學員一邊靠著助步器行走，一邊採高架草莓，她表示，第一次採草莓，很開心，因為喜歡吃草莓。

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十方啟能中心督導李毓淳表示，身心障礙學員可能因父母忙碌，沒什麼機會外出與人接觸，因此該中心每月都會舉辦社區融合活動，帶領學員到社區體驗採草莓等各式活動，幫助身心障礙學員走進社區，也讓社區居民進一步認識身心障礙者。

十方啟能中心受限經費，每位學員只能採200元草莓，業者農友許明興及許彤蓉父女見狀都會多給點優惠，再免費招待學員吃草莓，讓身心障礙朋友滿足。

許彤蓉說，12月至4月是草莓產季，因氣候寒冷，草莓不開花不結果，初期產量十分少，價格也飆到每台斤600元以上，直到今年2月中旬，天氣回溫、產量才比較多，最近正值草莓「大出」，價格也下滑到每台斤330元左右，喜歡DIY草莓醬或草莓酒的民眾，現在正是時候。

「草莓世界」佔地約4公頃，生產的草莓以優雪及甜蘋果為主，都是許明興研發出來的品種。

許明興表示，甜蘋果是採蘋果及蜜香2種草莓品種雜交而出，抗病性及存活率高，常被使用在製作蛋糕上，目前一般市面上的草莓品種以香水為主，因罹患慢性萎凋病易枯死，他將釋出甜草莓品種推廣種植，由於新品種出來約10年植株即會慢慢弱化，未來他也將持續推出不同新品種、抗病性較高的草莓品種供農友種植。

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