0121楠西地震捐款不如0206地震 2千戶未貼單怨無修繕補助

南市「0121地震」危險建築物損壞評估，貼紅、黃單逾2000件。（南市工務局提供）

2025/03/19 00:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於「0121」楠西地震災後重建，捐款不如「0206地震」，但是地方議員關心未貼單受災戶是否補助。南市府今（18）日說明善款運用情況及發放進度，副市長葉澤山說明各界捐款時，意外曝光市長黃偉哲於第1時間也捐出1個月月薪，希望協助災民早日重建家園恢復正常生活。

社會局長郭乃文表示，統計截至3月17日，0121震災捐款專案已收到超過8000筆捐款，近5000萬元捐款，其中17間寺廟捐款1434萬元、189個公私企業及法人團體共捐款1400萬元。

請繼續往下閱讀...

0121地震建築物災損通報進行緊急評估，共受理4000多件，目前紅單499件、黃單1556件，不貼單2065件。而緊急評估後災民對於評估結果有疑慮申請複評共受理514件，已完成511件。

目前約有一半評估結果不貼單，都是經過建築師、土木技師公會及結構技師公會等3大公會共識決一致公平性。可是未貼單災戶有怨言，在地議員亦為他們發聲要求修繕補助。

「0206地震」捐款約40億元，善款運用後剩餘款轉型為「南市重大災害賑災捐款專戶」，已針對紅、黃單危險建物補助匡列12.5億元，已經所剩無幾。

葉澤山表示，補助修繕以紅、黃單為優先，所需經費尚待最後才能精準估算，若有餘裕再做未貼單戶的救助規畫。他並強調，善款來自社會各界愛心，市府承諾妥善運用，確保資源發揮最大效益，並納入嚴格監督機制，確保資金公開透明，主要用於房屋修繕、重建補助及慰問金發放等。

都市發展局長林榮川表示，行政院已覈定受災戶租屋補貼經費約2.88億元，目前已受理並完成發放95戶。

民政局長姜淋煌說，部分山區宮廟於地震中受損，儘管如此，仍有許多宗教團體發揮大愛，積極捐款協助災民，市府也將持續向各界勸募，協助受災民眾。

「0121」楠西地震專案捐款統計。（社會局提供）

「0121」楠西地震善款發放進度。（社會局提供）

南市副市長葉澤山（左2）偕同相關局處說明「0121」楠西地震災後重建進度與捐款運用情形。 （記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法