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    搏杯PK擇好日！ 芳苑海牛文化節5/18舉辦

    芳苑潮間帶採蚵文化是國內沿海鄉鎮唯一用黃牛馱運的特有文化，目前海牛僅剩下12隻。（資料照）

    芳苑潮間帶採蚵文化是國內沿海鄉鎮唯一用黃牛馱運的特有文化，目前海牛僅剩下12隻。（資料照）

    2025/03/18 23:53

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉擁有全國獨有的海牛文化，縣府每年舉行海牛文化節推廣，今（18日）舉行擲筊祈福儀式，縣長王惠美請示媽祖擇定舉辦日期，要從5月4日、5月18日兩日擇1日，結果第一輪擲筊時都是3聖杯，一旁民眾見狀說，可能是媽祖歡迎每天來啦，最後只好加碼PK決勝負，最後5月18日擲出3聖杯才敲定舉辦日。

    芳苑潮間帶採蚵文化已有逾80年歷史，是國內沿海鄉鎮唯一用黃牛馱運的特有文化，2016年登記為無形文化資產，並舉行「國際海牛文化節」推廣，每年舉辦日期由縣長擲筊決定，和王功漁火節並稱彰化芳苑兩大慶典。

    擲筊祈福在芳苑普天宮舉行，縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲等人與會，王惠美表示，彰化「芳苑海潮間帶牛車採蚵」有瀕臨文化滅失的危機，目前芳苑海牛僅剩下12隻，為保護該文化及維持傳統漁法，近年成立彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會，以持續進行海牛保育相關工作，同時彰化縣政府也藉由辦理國際海牛文化節活動，讓海牛文化能永續傳承。

    彰化芳苑海牛文化節舉行擲筊祈福儀式，縣長王惠美（跪坐者）PK搏杯多次決勝負，最後決定5月18日。（記者陳冠備攝）

    彰化芳苑海牛文化節舉行擲筊祈福儀式，縣長王惠美（跪坐者）PK搏杯多次決勝負，最後決定5月18日。（記者陳冠備攝）

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