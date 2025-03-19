勞動部校園徵才博覽會 3/23中央大學登場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署舉辦校園徵才，圖為歷屆徵才照。（桃竹苗分署提供）

2025/03/19 00:07

〔記者黃政嘉／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手大專院校，舉辦22場校園徵才博覽會，桃園區首場於這週日（23日）在中央大學進行，邀請逾1980家廠商設攤，提供6萬個以上職缺，涵蓋科技業、製造業、餐飲服務業等領域，歡迎青年學子參加，掌握職場最新機會。

桃竹苗分署指出，各場次廠商，除台積電、瑞昱半導體等熱門科技大廠，也涵蓋資訊科技、金融保險、軟體開發、教育、營建工程、製造、休閒服務等多元產業廠商，包括好時有影、Red Bull、可口可樂等國際知名企業，也釋出大量職缺參與。

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桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部自前年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，預計4年投入約160億元，投資加值青年的未來。桃竹苗分署各就業中心也將提供多項青年促進就業措施，如「初次尋職青年穩定就業計畫」，最高4.5萬元獎勵，鼓勵初次尋職青年積極尋職，加速融入工作環境及穩定就業。此外，也提供「青年跨域就業促進補助」及「租屋補助金」，最高可領9萬2千元，歡迎即將畢業的學子及有求職意願青年多加利用。校園徵才活動或「投資青年就業方案」詳情，可至桃竹苗分署官網（https://shorturl.at/jBCIT）查詢。

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