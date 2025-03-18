宜蘭人看天氣不用APP？他揭「看這裡」超神準

宜蘭網友分享「獨門氣象判斷法」。（資料照）

2025/03/18 22:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭的天氣變化莫測，有時連預報都難以掌握。不過，今（18日）一名宜蘭網友分享他的「獨門氣象判斷法」，直言「宜蘭天氣，靠龜山島。氣象APP？根本不準！」貼文一出，立刻引發網友熱議。

一名住在宜蘭的網友在Threads發文表示，自己每次出門都會問自己：「今天要帶傘嗎？」但發現氣象APP的預報時常不準，後來發現只要看龜山島的清晰程度，「準到讓氣象APP都要羞愧。」

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根據原PO的觀察，當龜山島「清楚可見」，表示天氣好，適合曬衣服；如果島嶼變得「霧濛濛」，最好帶把雨傘，以免變成落湯雞；若是龜山島「消失」，那就要趕快收衣服、關窗，準備迎接滂沱大雨。

原PO分享，有次朋友相信氣象APP的預測顯示不會下雨，結果五分鐘後就被大雨澆得全身溼透，讓他直呼：「氣象APP不一定準，但宜蘭人知道，龜山島才是天氣的真命天子。」

貼文曝光後，許多在地人紛紛留言認同：「龜山島真的比APP準3000倍」、「真的 宜蘭人都看龜山島的」、「龜山島就是宜蘭人的氣象局！」、「我們家以前住在員山，可以看到龜山島的樓層家裡，長輩都會下意識看著龜山島」、「宜蘭人從小就知道，看龜山島比看天氣預報還可靠！」。

不過，也有部分網友持不同意見，「住在看得到龜山島的地方，只能說不準，有雷達回波圖可以看比什麼都準」、「會雷達回波就很容易判別了」。

另外，也有網友提到，「就跟淡水看觀音山一樣」、「龜山島頂端被雲遮住，代表快要下雨了」、「以前氣象預報還沒這麽發達，宜蘭人預測天氣有看龜山島的，其最高處401公尺，看到上有卡雲，就說（龜山戴帽）應該會下雨，其跟現在天氣預報有些類似，高空雲較不會下雨，雲層下降雨也來了」。

原PO發現只要看龜山島的清晰程度，就能預測當日天氣。（資料照）

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