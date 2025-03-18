清明掃墓千萬別這樣做！去年196人挨罰67萬 2行為最易中槍

清明將屆，不少民眾會提前掃墓，彰化縣環保局提醒民眾，彰化縣屬三級防制區，若違規燒雜草、垃圾、金紙等，不僅影響空氣品質，還可能被罰，民眾請留意以免荷包失血。（記者張聰秋攝）

2025/03/18 22:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕清明快到了，民眾紛紛提早掃墓，但當心一不小心，恐讓荷包大失血！彰化縣去年查獲196件露天燃燒行為，遭開罰總額67萬多元，其中42件涉及稻草焚燒，其餘多為焚燒紙錢、雜草、垃圾等。環保局提醒，在彰化縣被抓到違規燃燒行為，罰得比其他縣市1200元還重，起碼超過2000元，民眾務必小心。

避免燒紙錢引發火災意外，造成荷包大失血，「以功代金」成為新選擇。彰化縣推廣「以功代金」取代傳統燒紙錢的計畫執行多年，近3年來，募得善款飆升4倍，2022年5.4萬元、2023年激增到14萬元、2024年繼續上揚達到21萬元，逐年大躍進。

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環保局表示，計畫鼓勵民眾把省下來的紙錢作為捐款，捐助弱勢公益團體，一來淨化空氣品質，同時累積功德，幫助有需要的人，達到冥陽兩利的效果。從捐款金額翻倍成長，顯然民眾對「以功代金」的作法接受度提高。

去年為全家四口每人各捐300元響應「以功代金」計畫的彰化市林小姐說，第一次這麼做，原本還猶豫擔心破壞了傳統習俗，事後收到受捐單位寄來的捐款收據，小額捐款也能助人，感覺就像替往生的親人行善，內心更踏實，今年會繼續做。

環保局提醒，依《空氣污染防制法》等相關規定，夜間、假日及每年9月至翌年5月屬空污嚴重期，彰化縣為三級防制區，在非三級防制區一旦被查獲違規燃燒雜草、垃圾或廢棄物，最低開罰1200元，但在彰化縣加權計算後恐超過2000元，罰鍰更重。民眾掃墓時務必留意，以免荷包大失血。

掃墓燒紙錢既會污染空氣品質，灰燼飄飛還可能引發火災，環保局鼓勵民眾響應「以功代金」取代傳統燒紙錢，達到冥陽兩利的效果。（記者張聰秋攝）

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