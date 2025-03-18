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    新北市北大高中、清水高中繁星放榜 在地學生錄取心儀學校

    余佳茵（右）、林秉康（中）、張之遠（左）錄取陽明交通大學，其中余佳茵進入生物醫學影像暨放射科學系。（北大高中提供）

    余佳茵（右）、林秉康（中）、張之遠（左）錄取陽明交通大學，其中余佳茵進入生物醫學影像暨放射科學系。（北大高中提供）

    2025/03/18 19:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大學繁星推薦入學今天（18日）放榜，新北市立北大高中有六成學生錄取國立大學，部分學生錄取台大、清大、交大、成大等名校，其中選擇在地就學的王品茹，在學期間激發對中文經典的興趣，積極參與各項寫作競賽，順利錄取台灣大學中文系。新北市立清水高中繁星錄取率達70％，其中來自單親家庭的陳同學順利錄取中國醫藥大學藥學系。

    北大高中學生余佳茵、林秉康、張之遠錄取陽明交通大學，其中余佳茵從國中部畢業後，選擇直升北大高中，升學後她積極參與課程，提升表達能力，也在高中專題課程中，開啟對生物醫學的興趣，成功錄取生物醫學影像暨放射科學系。

    來自單親家庭的陳同學認真讀書，一直維持校排1％，成功錄取中國醫藥大學藥學系，希望未來擔任藥劑師，幫助病人之餘有穩定工作收入，協助改善家庭狀況；許同學家人罹患癌症長期治療，他因此立志投入醫學領域，順利錄取中山醫學大學職能治療學系，期望未來能幫助更多病患，回饋社會。

    清水高中鄭同學從國中部畢業後跟隨姊姊腳步，直升清水高中，高中三年校排維持1％，與姐姐一同錄取國立台北大學，就讀金融與合作經營學系。

    北大高中校長吳佳音表示，學校深耕在地，提供優質學習環境，讓學生在熟悉的環境中茁壯，並積極推動數位科技與自主學習，致力讓學生充分發揮潛能，探索自身興趣，不僅提升自主學習能力，也幫助他們更清晰地規劃未來方向，為學術成就奠定堅實基礎。

    王品茹（左）選擇在地就學，在學期間激發對中文經典的興趣，積極參與各項寫作競賽，順利錄取台灣大學中文系（北大高中提供）

    王品茹（左）選擇在地就學，在學期間激發對中文經典的興趣，積極參與各項寫作競賽，順利錄取台灣大學中文系（北大高中提供）

    新北市立北大高中余佳茵（右1）、林秉康（右2）、張之遠（右3）錄取陽明交通大學，王品茹（左2）錄取台灣大學。（北大高中提供）

    新北市立北大高中余佳茵（右1）、林秉康（右2）、張之遠（右3）錄取陽明交通大學，王品茹（左2）錄取台灣大學。（北大高中提供）

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