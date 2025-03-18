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    台中海線最南端「繁星」耀眼 龍津高中錄取率衝破8成

    龍津高中位於台中海線最南端校區，繁星推薦錄取率衝破8成。（記者黃旭磊攝）

    龍津高中位於台中海線最南端校區，繁星推薦錄取率衝破8成。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/18 19:22

    〔記者黃旭磊／台中報導〕114學年大學繁星推薦招生今天放榜，龍井區龍津高中位於海線最南端校區，錄取率衝破8成，其中， 高三生林閬宜錄取國立政治大學法律系，林閬宜以法律系及繁星升學管道為目標，在學期間展現段考多穩居校排第一，常協助解題帶動全班讀書風氣，而高三吳宥潔錄取國立成功大學職能治療學系，雖3年前國中教育會考成績未達預期，經導師陳維敏及數學老師黃耀慶協助，突破學習及生活瓶頸。

    龍津高中今年66名學生申請繁星招生管道，有53人順利上榜，錄取率達到80.3%，較去年進步2個百分點，考生率取政治大學法律系、成功大學職能治療系、高雄師大美術系、淡江大學建築系與逢甲大學自動控制工程系，國立錄取人數較去年成長近15%。

    龍津高中校長彭佳偉說，今年次繁星上榜人數，占不計體育班的應屆學生人數達38%，期待明年突破40%大關，將持續在課程、教學與升學輔導方面努力讓更多在地學子就近入學，至於手球隊榮獲全國錦標賽亞軍，排球隊也打進甲級聯賽四強決賽，體育班運動績優甄審、甄試及獨招管道，必定也會傳回好消息。

    林閬宜以法律系及繁星升學管道為目標，順利錄取國立政治大學法律系，林閬宜在學期間段考多穩居校排第一名，班級導師陳君綺老師表示，閬宜除了在學業上表現出色，還樂於助人、與同儕相處融洽、常協助班上解題帶動全班讀書風氣。

    高三生吳宥潔則順利錄取國立成功大學職能治療學系，吳宥潔在3年前因國中教育會考成績未達預期，一度對未來感到失落，進入高中經導師陳維敏及數學老師黃耀慶協助，突破學習及生活瓶頸。

    吳宥潔說，高二時經導師陳維敏點燃求學鬥志，重新找回信心，而黃耀慶教學一視同仁，修復自己曾在國中遭受言語傷害，每當學習遇到困難，會主動求助並不斷調整學習方式與心態，一度希望老師能「罵她」作為激勵。

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