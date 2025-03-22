怕了嗎？曾嗆聲「遲早紅旗插滿台灣」中配悄改名刪影片

有網友發現，中配「關關」過去也曾在抖音發布影片，內容包括稱「遲早紅旗插滿台灣」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」，並曾嗆「黑熊精、蟾蜍幫、綠蛙們」。（擷取自Threads）

2025/03/22 14:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕移民署近日大動作廢止言論涉武統中配「亞亞」、「恩綺」、「小微」等人，而有網友發現，一位曾在抖音說過「遲早紅旗插滿台灣」的中配「關關」近日悄悄刪除過去影片，並且她的抖音已經改名。

劉姓中配網紅「亞亞」被移民署廢止依親居留許可後，移民署昨（21）日發布，中配網紅「小微」、「恩綺」皆被廢止居留許可，並限期離境。

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對此，有網友發現，另名中配「關關」過去也曾在抖音發布影片，內容包括稱「遲早紅旗插滿台灣」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」，並曾嗆「黑熊精、蟾蜍幫、綠蛙們」。然而，她現在已經將抖音帳號更名為「小辣椒」，過去談及兩岸的影片也已統統刪除，僅剩介紹台灣景點影片。

社群網路上，網友紛紛表示「我們要幫助需要幫助的人，關關（小辣椒）她很想要回家」、「下一位就是她」、「嫁來台灣、不管真假、不認同就滾回去吧！」

關關現在已經將抖音帳號更名為「小辣椒」，過去談及兩岸的影片也已統統刪除，僅剩介紹台灣景點影片。（擷取自抖音）

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