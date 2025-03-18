南投繁星放榜！中興、普台、暨大附中出台大狀元

繁星放榜，南投縣國立暨大附中劉向紅（左二）錄取台大法律系。（暨大附中提供）

2025/03/18 19:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕大學「繁星推薦」今放榜，南投縣國立暨大附中劉向紅錄取台灣大學法律系，國立中興高中吳宥蓁、私立普台高中林宇婷，雙雙拚上台大藥學系，3人成為今年「摘星成功」的台大狀元。

暨大附中表示，劉向紅今年學測成績榮登南投縣榜首，繁星錄取台大法律系，劉生在校經過英文辯論社洗禮，從言語獲得自信，進入台大盼運用言語的力量，在法律領域展露頭角。

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普台高中指出，錄取台大藥學系的林宇婷，學習善用主題式筆記法，將不同科目的知識統整成有條理的筆記，例如歷史時間軸、數學公式、單字分類記憶等，高一參加小論文寫作賽，研究如何降低抗憂鬱藥物副作用，未來希望在藥學領域貢獻心力。

中興高中表示，錄取台大藥學系的吳宥蓁起初成績普通，考上校內數理資優班後積極學習，並在老師鼓勵下，透過勤練考古題，培養學測應考能力，並以校排2%、學測52級分成功摘星，讓全校師生與有榮焉。

國立竹山高中指出，此次繁星有65人報名、錄取56人，錄取率86%再創佳績，其中林庭榛錄取成功大學工程科學系，她表示，當年選擇就近入學，就是希望能以繁星升大學，在校課業維持穩定表現，並積極參加校外程式設計、科展等，能如願摘星非常感謝父母與師長的一路支持。

南投縣立旭光高中則說，今年繁星報名75人，錄取58人，錄取率77%，此次歐彥廷、謝宜庭分別錄取清華大學電機工程系、陽明交通大學藥學系，2人當初都可上台中一中、女中，進入旭光則持續維持優異表現，歐生從小就喜歡電腦，未來希望在半導體領域有所成就，出身單親家庭的謝生，則希望能考取藥師職照，改善家庭環境，成為媽媽的驕傲。

大學繁星推薦放榜，國立中興高中吳宥蓁（前排，右二）錄取台大藥學系。（記者劉濱銓攝）

南投縣私立普台高中林宇婷（右），繁星推薦錄取台大藥學系，左為校長惠沁宜。（普台高中提供）

繁星放榜，南投縣立旭光高中歐彥廷（右）錄取清華大學電機工程系，謝宜庭（左）錄取陽明交通大學藥學系。（旭光高中提供）

大學繁星放榜，國立竹山高中65人報名、56人錄取，錄取率86％再創佳績。（竹山高中提供）

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