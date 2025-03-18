蓋在公園裡！板橋第2座旗艦型非營利幼兒園動土 115學年度招18班

新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園選址於浮洲親民公園，興建工程今（18）日舉行動土奠基典禮。（記者黃子暘攝）

2025/03/18 16:44

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園選址於浮洲親民公園，興建工程今（18）日舉行動土奠基典禮，市長侯友宜出席表示，園區建物規劃地上3層、地下1層，預計於115學年度招生開園，未來可提供392名幼生（共18班）就讀；另外同在板橋區的新月旗艦型幼兒園已於去年1月動土，同樣設置18班，預計今年完工日生。

侯友宜說，新北市致力打造「平價、優質、普及」的幼教環境，浮洲旗艦幼兒園興建總經費6.4億元，其中市府編列4.1億元預算，並獲教育部補助2億2836萬元；園區規劃地上3層及地下1層，預計115學年度招生，可提供392名幼生就讀，共18班分別為2歲專班5班、3歲至入國小前13班。

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教育局長張明文表示，浮洲旗艦幼兒園以「歷史與自然共生的綠色校園」為設計理念，結合環保永續概念與精緻建築，基地內有一棵樹齡一百多年的大榕樹，將保存與幼兒園戶外遊戲場融合；園區鄰近榮民之家，市府將促進「銀幼共學」，讓長者與幼兒共享互動與學習機會。

去年1月動土的新月旗艦幼兒園與板橋國中校舍改建工程共同推動，拆除板橋國中老舊校舍並新建地上3層幼兒園、地上5層國中校舍，興建工程總經費4.4億元，市府編列3.9億元，教育部補助5400餘萬元，預計114學年度招生，一樣設置18班，可收托400名幼生。

市議員江怡臻表示，學齡前孩童非常需要運動空間和綠意，這是在都會區相當難得的，浮洲旗艦幼兒園是一座在公園裡的幼兒園，令人驚艷，盼市府持續在其他有需求的行政區設置中大型旗艦幼兒園，滿足家長在地托育需求。

市議員戴瑋姍說，板橋浮洲、江子翠地區缺乏公幼，她初任議員時就爭取設置幼兒園，也在努力之下爭取到中央經費進行建設，板橋近年新生兒人口數持平，樂見並肯定市府將民眾幼教需求放在心上，希望工程如期如質完工。

教育局指出，市府結合公私部門資源，逐步推動公共化幼兒園在地化與普及化，自2019年起，新北市公共化幼兒園（含公立及非營利幼兒園）已增設245班（含增設公立幼兒園136班、非營利幼兒園109班），非營利幼兒園目前總數已達41園，準公共化幼兒園已達261園，整體服務總量約5萬3000人；市府將持續在高需求區域，活化學校閒置空間或爭取公益捐贈場地，積極增設非營利幼兒園。

新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園選址於浮洲親民公園，興建工程今（18）日舉行動土奠基典禮。圖為百年榕樹。（記者黃子暘攝）

新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園選址於浮洲親民公園，興建工程今（18）日舉行動土奠基典禮。（記者黃子暘攝）

侯友宜說，新北市致力打造「平價、優質、普及」的幼教環境。（記者黃子暘攝）

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