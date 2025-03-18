破解宗教詐騙！「百萬神知識」資格賽北港登場 總獎金百萬

「百萬神知識」實體資格賽今在北港朝天宮登場。（記者李文德攝）

2025/03/18 16:44

〔記者李文德／雲林報導〕響應打詐政策，並提升大眾對宗教常識的正確認識，台灣宗教聯合會舉辦 「百萬神知識」活動正式啟動，以有獎益智答題競賽，幫助民眾正確認識宗教，目前第一階段線上競賽已開跑，逾5000位民眾上網答題，爭取8月台北總決賽，活動總獎金高達 100 萬元。今（18）日在雲林北港朝天宮舉辦首場實體資格賽，鼓勵全台民眾組隊挑戰。

雲林縣警局指出，今年2月詐騙受理數201件，較1月減少91件，財損6956萬元，以假投資詐騙居案件之冠。近年詐團也將手伸進宗教信仰，如日前有詐欺集團假藉法師弟子名義，向民眾以名牌位掛入大雄寶殿前祈福等訊息詐騙1萬8000元，幸經銀行、警員攔阻下未造成被害人損失。

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因應我國打詐政策，台灣宗教聯合會舉辦｢百萬神知識」，用益智問答方式讓民眾了解正確的宗教知識，首場實體資格賽在北港朝天宮舉辦，台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚、朝天宮董事長蔡咏鍀、中華道教總會秘書長張肇珩、宗教與和平協進會秘書長林之鼎、伊斯蘭教教長馬孝棋、中華國際儒教會理事長、立委許智傑、民進黨宗教委員會總召集人余政憲等，不分宗教派別共襄盛舉。

法藏大和尚表示，推動台灣宗教常識教育是艱辛大工程，結合各宗教共同推動，以益智問答競賽及獎金，從中建立對宗教的正確認知與相互尊重，也學習不被假借宗教詐騙或有心人士以消費宗教而受誤導；蔡咏鍀指出，宗教已被詐團鎖定為最大詐騙目標，這項活動不是傳教，是以知識普及，帶動民眾對於純正宗教信仰的辨識。

主辦方表示，「百萬神知識」即日起第一階段線上、實體資格賽開跑，民眾可上網答題，答對10題者取得組隊複賽資格，8月16、17日在台北車站舉辦總決賽，祭出總獎金100萬元，歡迎民眾踴躍報名。

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現場有民眾用手機參與線上資格賽。（記者李文德攝）

「百萬神知識」實體資格賽今在北港朝天宮登場。（記者李文德攝）

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