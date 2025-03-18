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    蘭展競賽愛德華王子獲大獎花 學生景觀中興大學奪冠

    2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年國際景觀由泰國奪金。（市府提供）

    2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年國際景觀由泰國奪金。（市府提供）

    2025/03/18 12:47

    〔記者王涵平／台南報導〕2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年由仙履蘭「愛德華王子」榮獲大獎花，景觀競賽學生組則由中興大學「蘭嶼山行」奪冠，相當吸睛。

    台灣國際蘭展今年徵集超過1500株來自全台頂尖蘭花培育者的精選蘭花，由來自全球17個國家共200位專業評審評選出全場總冠軍—愛德華王子，景觀競賽國際組則由泰國拔得頭籌。

    台灣蘭花產銷發展協會（簡稱蘭協）指出，大獎花「愛德華王子」，是蘭農陳政穎培育，由仙履蘭之王與仙履蘭之后交配所孕育的子代，歷經5年悉心栽培，去年首次開花便奪得2024年世界蘭展分組冠軍，經過1年休生養息後植株更加壯碩。本次開花3梗8朵4苞，花型大而圓整，花瓣寬闊，伸展度非常理想，整體協調性堪稱完美，是一株不可多得的好花，深得許多評審青睞，獲大獎實至名歸。

    蘭協表示，景觀競賽共有18組師生入選，以蘭花景觀布置表達對台灣文化的獨特詮釋，其中以國立中興大學老師黃盟元帶領的團隊獲得評審青睞，作品「蘭嶼山行」以台灣蘭花為主軸，形成一座一座的高山象徵台灣島地形，更展現出台灣蘭花王國的美名。

    國際景觀布置則由泰國團隊奪得金牌，總面積達100平方公尺，各色蘭花層層交疊，展現出大自然的完美和諧、生生不息，同時傳達出設計者對環境保護的重視，期望透過作品喚起大眾愛護自然的意識。

    2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年由仙履蘭「愛德華王子」榮獲大獎花。（記者王涵平攝）

    2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年由仙履蘭「愛德華王子」榮獲大獎花。（記者王涵平攝）

    2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年景觀競賽學生組由中興大學「蘭嶼山行」奪冠。（市府提供）

    2025台灣國際蘭展競賽得獎花是展場焦點，今年景觀競賽學生組由中興大學「蘭嶼山行」奪冠。（市府提供）

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