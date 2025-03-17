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    雨水滋潤 台南梅嶺青梅季「飽滿」登場

    梅嶺進入青梅季，採收後，可醃成脆梅或製作梅精。（記者吳俊鋒攝）

    梅嶺進入青梅季，採收後，可醃成脆梅或製作梅精。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/17 20:07

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西的梅嶺是熱門的風景區，梅子產業也很知名，目前進入青梅採收期，由於今年雨水較為充足，有些果粒較大，中、高海拔處的收成可能不一，預估整體產量回復正常水準。

    楠西商圈發展協會常務監事陳居峰指出，觀察目前的結果狀況，梅嶺中段地帶的收成增加，但高海拔處可能產量減少，初步了解，有的在開花時被颳起的焚風波及所致。

    梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，由於海拔高度與栽培管理等因素，梅樹開花期有所不同，若是在綻放時遇到風雨等天候變數，著果率就被影響，後續的收成也可能減少。

    根據估算，梅嶺的梅樹栽種面積約350公頃，由當地栽種者組成的楠西區農會第三果樹產銷班，目前開始收購6、7分熟的青梅，醃成脆梅與製作梅精為主，比起以往乾旱時，果粒有比較大。

    伍龍步道上方知名的「日日林間」梅園，青農林靜淑預估自家今年整體產量回到正常水準，出貨價格也沒有波動，但確切的收成狀況仍待後續觀察。

    除了青梅之外，8、9分熟才收成的，可製作Ｑ梅、蜜梅、紫蘇梅，還有梅醋、梅醬等，至於全熟的黃梅，則加工為果泥或果漿。

    中海拔「大湖桶」地區的福來老梅園，本週六起也開放摘採青梅，農民會附上製作方式，讓民眾帶回家自醃脆梅。

    梅嶺進入青梅季，採收後，可醃成脆梅或製作梅精。（記者吳俊鋒攝）

    梅嶺進入青梅季，採收後，可醃成脆梅或製作梅精。（記者吳俊鋒攝）

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