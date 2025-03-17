出走潮雲林家扶逆勢滿編 4社工以愛持續服務

雲林家扶中心表揚4位社工。（記者李文德攝）

2025/03/17 15:27

〔記者李文德／雲林報導〕全台缺工危機，社工界也面臨離職潮，雲林家扶中心每年平均出走約2名社工，最嚴重者曾出現8名社工離開。家扶透過調薪、調整工作配比等措施留住人才，至目前為止達51名社工滿編。今（17日）雲林家扶表揚4名績優社工，服務滿30年的林香伶表示，雖大環境影響社工出走，但服務多年來看見每戶個案笑容便令人感動，就算達可退休年資依然不想離開。

雲林家扶督導歐厚成表示，家扶社工整體分為經濟扶助、寄養、兒少保護、希望學園4組別，每一位社工各司其職，但受大環境影響，社工也面臨出走潮。根據統計，平均一年約有2名社工離職，有一年則有8位社工離開。判斷主因有薪資不如預期、個案帶來心理層面感受等問題，讓不少社工選擇離開，有將近1年半面臨找不到社工的困境。

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歐厚成指出，面對大環境改變，家扶也開始進行整體制度提升，包含調升薪資超過1成，將工作、服務個案進行調配，大幅減少社工承擔的工作量，明顯改善整體工作環境，已經連續2年無社工出走，更達51位滿編。

今雲林家扶中心舉辦社工表揚，希望學園園長林香伶、生輔員李冠頡、社工黃鈺婷、蔡宜晉4人穿上棒球服，象徵家扶社工如黃金棒球隊陣容，防禦陪伴兒少，又像是精準打擊般讓弱勢兒少找尋出路，主委陳燦勳親自送上表揚狀及獎盃，感謝4位社工長久以來付出。

57歲林香伶表示，在雲林家扶服務滿30年，已是最資深社工，從經濟服務、兒少保護到現在安置，一路陪伴家庭與孩子，面對出走潮環境，仍以積極、愛心持續服務，就算屆齡退休也不想離開這份工作。

28歲黃鈺婷坦言，身邊讀相關科系朋友，大約有半數離開社工職場，大部分是「薪資」、「工作與理想不符」為主因，但在雲林家扶從事3年來，陪伴青少年長大，得到的笑容與反饋都是最好的精神糧食。

雲林家扶中心現在社工人員共51位，達滿編。（記者李文德攝）

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