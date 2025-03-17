為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    免費接駁、紙錢集中燒 宜縣府啟動清明節5大便民服務

    清明節將至，宜蘭縣政府為提供民眾優質的掃墓環境，統合各局處資源啟動5大便民措施，包括紙錢集中燒等，請民眾多加利用。（記者游明金攝）

    清明節將至，宜蘭縣政府為提供民眾優質的掃墓環境，統合各局處資源啟動5大便民措施，包括紙錢集中燒等，請民眾多加利用。（記者游明金攝）

    2025/03/17 15:21

    〔記者游明金／宜蘭報導〕清明節就要到了，宜蘭縣政府為提供民眾優質的掃墓環境，統合各局處資源啟動5大便民措施，包括宜蘭轉運站到員山福園免費接駁專車、紙錢集中燒等，請民眾多加利用。

    宜蘭縣除了縣府經管員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓，12鄉鎮市尚約有60處公墓，縣府提供5大便民措施服務，首先補助各鄉鎮轄區公墓除草整理費用，把一些雜草叢生的路段與空地，整理乾淨，讓民眾能在安全便捷環境，以最短時間找到先人。

    縣府民政處指出，宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）已於3月15日辦理春祭法會，為先人超薦祈福，隨著清明節接近，因應掃墓人潮與需求，3月22、23、29、30日（清明節前2週週末）以及4月3、4日（清明節前日及當日）上午8時至下午2時30分，宜蘭轉運站至福園設有免費專車接駁服務。

    清明節祭祖焚燒紙錢除造成空氣污染，更易形成公共危險，縣環保局與各鄉鎮市公所、縣立殯葬管理所合作，共同於縣內25處公墓及陵園，設置30站的「紙錢財帛代焚處理站（紙錢集中站）」，提供紙錢集中燒代收服務。

    環保局表示，民眾將祭拜後紙錢攜至集中站，由收運專車載運至利澤焚化廠專用爐口統一燒化，焚化爐設有空污防制設備，可避免燃燒產生的空污影響，緬懷祖先、慎終追遠，也能減碳，減少對環境的破壞。

    宜縣消防局為強化清明期間防火工作，已派遣消防車、人員駐點巡邏，發放水袋供掃墓民眾使用，並呼籲掃墓時務必遵循四不一要原則：除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」焚燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走，防止火災意外發生。

    清明4天連假，宜縣警察局預估將湧入大量返鄉掃墓及旅遊人車潮，除對於縣內公墓、國道5號、蘇花改、熱門景點加強交通疏導管制，並預置交通快打警力維持行車秩序，呼籲民眾多利用大眾運輸和接駁專車，以免造成交通壅塞。

    宜蘭縣政府啟動5大便民措施，包括紙錢減燒、集中燒等服務。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府啟動5大便民措施，包括紙錢減燒、集中燒等服務。（記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播