搭五分車吃台糖冰棒賞蘭 黃偉哲邀把握最後展期

蘭展攜手台糖烏樹林休閒園區展期限定的五分車專線，民眾可沿途捕捉後壁自然怡人的好風景。（記者王姝琇攝）

2025/03/17 15:19

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台灣國際蘭展本週進入倒數，蘭展攜手台糖烏樹林休閒園區展期限定16天的五分車專線也即將結束。市長黃偉哲指出，烏樹林車站見證糖業興盛繁華的過往，令人勾起懷舊的記憶，邀民眾把握最後展期搭五分車、吃台糖冰棒、賞蘭趣！

黃偉哲表示，今年的蘭展很特別，主辦單位規劃從烏樹林園區往返蘭展會場的小火車，令人勾起懷舊的記憶，讓民眾踏上百年鐵道，捕捉後壁自然怡人的好風景，絕對是一場讓人難忘的體驗！

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台灣國際蘭展開展以來，參觀人潮絡繹不絕，璀璨的蘭花藝術景致，參觀者無不屏息欣賞，讚嘆連連。日前韓國超人氣Youtuber英玹參觀蘭展時，也驚艷不已，並推薦搭烏樹林糖廠內的復古五分車前往蘭展，參觀完後還可再搭五分車回糖廠內遊覽。

為提升蘭展期間的觀光體驗，蘭展攜手台糖烏樹林休閒園區，特別推出限時16天的五分車「蘭展展期專線」，每天早上9點至下午4點，每小時一班，遊客可從烏樹林休閒園區往返蘭展會場，搭乘五分車並購買蘭展門票，還可享有優惠。

觀旅局說明，烏樹林糖廠位於後壁區烏樹林，建於1910年，目前雖已不製糖，但其仍保有原有的糖鐵系統，更有台糖五分車動態展示，來此可體驗搭乘五分車，還可前往蘭展，觀賞後還可搭五分車回糖廠，園區內有休閒博物館、生態教育可供參觀，相當適合親子同遊。

烏樹林糖廠目前已不製糖，但仍保有原糖鐵系統讓遊客體驗搭乘五分車樂趣。（記者王姝琇攝）

蘭展攜手台糖烏樹林休閒園區展期限定的五分車專線，民眾可沿途捕捉後壁自然怡人的好風景。（記者王姝琇攝）

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